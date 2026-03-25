′′株式会社Revreel′′ 福岡にてダンススクールを開校!!

株式会社Revreel

株式会社Revreel（代表取締役 玉井一樹 読み：レヴリール）は、個々の可能性を最大限に引き出し、エンターテインメントを通じて心を動かし、熱狂を生み出す新たな価値の創造する。をVISIONとし、エンタメに携わる事業を展開しております。この度、ダンススクールを開校しました。

Revreel Dance Schoolの意義や将来について

大濠を拠点に、幼児コース・小学生コース・中高生コースの3つにクラス分けをし、経験もあるダンス講師が丁寧に指導する。

ダンスを通じて、踊ることの楽しさを伝えつつ生徒がステージで輝けるような場所も提供する予定。

さらにそこからモデルや、アイドルなど多岐に渡る挑戦ができる環境を会社で準備していき

若い世代からの育成を兼ねて将来のスターを生み出す一歩目を踏み出します。

今後はダンスだけでなく、ボイトレなども踏まえ

育成環境を充実させていく予定です。

講師紹介

KANA先生

-紹介文-

5歳よりダンスを始め、8歳からは新体操を通して柔軟性や体幹など、身体づくりの基礎を身につける。

ストリートダンスコンテストで優勝経験多数。

バックダンサーや各種イベントへの出演など、幅広いステージ経験を持つ。

講師&生徒募集

Revreel Dance Schoolでは指導をしてくれる先生や生徒を募集します。

お問い合わせは

info@revreel.jp

体験コースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社Revreel

代表者：代表取締役 玉井一樹

本社所在地： 〒813-0035 福岡県福岡市東区松崎1-5-3 201号

事業内容：プロデュース事業・マネジメント事業

株式会社Revreelは【夢を引き寄せる】という理念の元、多数のインフルエンサー・eスポーツ選手、女優・俳優・アーティストなど夢を掴む、夢を見つける場所となれるように創設しました。

サービスやモノやコンテンツのプロデュース、eスポーツチームのマネジメント～インフルエンサー/女優/俳優/アーティストのマネジメントをおこなっております。

【本件に関するお問い合わせ先】

info@revreel.jp

株式会社Revreel 担当まで