株式会社ニフコと2期目となるリーグスポンサーシップ契約を締結

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、自動車業界を中心に様々な樹脂製品を広く展開する株式会社ニフコ（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：柴尾 雅春）と2026年のリーグスポンサーシップ契約を締結したことをご案内いたします。

これまでパ・リーグ6球団がチャレンジしてきた様々な革新的な取り組みや、野球の多様な魅力を発進し続けてきた取り組みにニフコ社として共感いただいたことから、2025年7月に初めてリーグスポンサーシップを締結。今年のスポンサーシップの締結は、昨年に引き続き2期目となります。今回の取り組みとして、パ・リーグ6球場にてニフコ社のCMが放映されるほか、予告先発の発表にも提供いただく予定です。また以下試合日程で球場にブースの出展も予定しています。ぜひニフコ社とパ・リーグ6球団の取り組みに今年もご注目ください！

※パ・リーグ6球団 協賛プロジェクト 特設ページ：https://www.nifco.com/pacificleague/

株式会社ニフコ イベントブース出展予定

- 4月4日(土) 千葉ロッテマリーンズ vs 福岡ソフトバンクホークス（場所：ZOZOマリンスタジアム）- 4月11日(土) 埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ（場所：ベルーナドーム）- 4月18日(土) 北海道日本ハムファイターズ vs 埼玉西武ライオンズ（場所：エスコンフィールドHOKKAIDO）- 4月25日(土) オリックス・バファロ―ズ vs 北海道日本ハムファイターズ（場所：京セラドーム大阪）- 5月16日(土) 東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス（場所：楽天モバイル 最強パーク宮城）- 5月30日(土) 福岡ソフトバンクホークス vs 広島東洋カープ（場所：みずほPayPayドーム福岡）※予定は変更となる可能性があります。最新情報は特設ページ等でご案内いたします。

スポンサー概要：株式会社ニフコ（ https://www.nifco.com/ ）

ニフコは工業用プラスチックファスナーの製造・販売を目的に1967年に創業されました。現在の社名「NIFCO」は創業当時の「日本工業ファスナー株式会社」（Nippon Industrial Fastener Corporation）の頭文字からとったものです。プラスチックファスナーをはじめとするニフコの製品は、錆びない・軽い・扱いやすいというプラスチックの特長を最大限に生かし、モノづくりの現場の作業負担を軽くするだけでなく、その製品の軽量化と、環境・安全・快適性能の向上にも貢献しています。今日では、自動車・住宅・家電・スポーツ・教育現場など、多様な分野において、世界中のお客様に採用いただいております。