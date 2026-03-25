スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO海老だし辛味噌ラーメン／トマトカレー味ラーメン／スーパーカップ超大盛り×ROF‐MAO　特まろ豚骨ラーメン　新発売

エースコック株式会社

にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボ第2弾！

ROF-MAOメンバー考案の味わいをカップめん化！

【発売日・発売地区】2026年4月20日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年4月20日より、「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン／トマトカレー味ラーメン」「スーパーカップ超大盛り×ROF-MAO 特まろ豚骨ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１.にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボ第2弾が実現！

２.今年はROF-MAOメンバー考案の味わいをカップめん化！メンバーの想いを詰め込んだ、こだわりの一杯！

３.昨年実施時よりも当選者数が1.5倍にパワーアップ！「超推し麺キャンペーン」を実施！

■商品名：

スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン／トマトカレー味ラーメン

スーパーカップ超大盛り×ROF‐MAO 特まろ豚骨ラーメン

■発売日：2026年4月20日（月）

■発売地区：全国

■希望小売価格：【海老だし辛味噌／トマトカレー味】256円（税抜）／【特まろ豚骨】348円（税抜）

若者を中心に絶大な人気を誇るVTuberユニット『ROF-MAO』と「スーパーカップ」とのコラボ第2弾。ROF-MAOメンバー考案の味わいがカップめんになって登場します。

スーパーカップ×ROF-MAO 推し麺キャンペーン

にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボレーションを記念し、対象商品を買ったレシートで応募できる「スーパーカップ×ROF-MAO 超推し麺キャンペーン」を実施します。当キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計3,750名様に当たります。

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年4月20日（月）～ 2026年7月19日（日）

・賞品及び当選者数：

●抽選で当たる！

【A賞】オリジナルイラスト アクリルスタンド（フタ押さえ式） 500名様

【B賞】オリジナルイラスト 缶バッジセット（4種セット） 1,000名様

【C賞】オリジナルイラスト QuoカードPay（500円） 1,250名様

【Wチャンス】オリジナルクリアファイル4種セット 1,000名様

●必ずもらえる！（1回応募・1種）

ROF-MAOオリジナルデザイン スマホ壁紙（計4種）

・キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/sc2026-rofmao/

人気VTuberユニット『ROF-MAO』とは

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の

4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。

＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com/

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

(C)ANYCOLOR, Inc.

【商品特長】

■商品名：スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン

■めん：しっかりとした弾力と滑らかさを併せ持つ丸刃の太めんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。(湯戻し時間:4分)

■スープ：香味野菜をバランス良く配合し、海老の旨みを利かせた味噌スープです。唐辛子のピリ辛さがアクセントとなり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

■かやく：程良く味付けした肉そぼろ、風味の良い揚げ玉、色調の良いねぎ、唐辛子を加えて仕上げました。

■パッケージ：ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしてのおいしさを両立させたデザインです。

■商品名：スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO トマトカレー味ラーメン

■めん：滑らかさのある丸刃のめんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：チキン、ポーク、ビーフなどをベースに、トマトのコクやカルダモンのアクセントを加えたカレースープです。カレーの香り立つスパイス感とトマトの旨みが食欲をそそる一杯に仕上げました。

■かやく：程良く味付けした肉そぼろ、色調の良い人参、ねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしておいしさを両立させたデザインです。

■商品名：スーパーカップ超大盛り×ROF‐MAO 特まろ豚骨ラーメン

■めん：滑らかでコシのある、歯切れの良い丸刃のめんです。適度な味付けをする事でめんのおいしさを引き立たせました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：複数種のポーク原料をベースにガーリックを利かせたまろやかな豚骨スープです。別添の調味油を加えることで、さらに豚骨の風味が加わり、味わい深い一杯に仕上げました。

■かやく：食感の良い大豆そぼろ、風味の良いごま、揚げ玉、色調の良いねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしてのおいしさを両立させたデザインです。