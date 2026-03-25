ディーエムソリューションズが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

ディーエムソリューションズ株式会社（代表取締役社長：花矢 卓司、東証スタンダード：証券コード 6549）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

ディーエムソリューションズ適時開示：https://pdf.irpocket.com/C6549/rJAn/Bq1A/zIs9.pdf

別表：ディーエムソリューションズ株主優待詳細

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/308_1_17fc2e5c9c3125dab6d4455ce9c1ce28.jpg?v=202603250151 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/308_2_e62b1c69d38d694ebc954c2243ac52a1.jpg?v=202603250151 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp