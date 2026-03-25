両国国技館でアフリカを代表するダンサーが激突！「マイナビDANCEALIVE 2026 SENEGAL - GHANA」開催決定

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー(本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗)は、2026年4月19日（日）に両国国技館にて開催する世界最大規模のソロダンスバトル『マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL』において、アフリカ大陸での予選を勝ち抜いた代表者による特別コンテンツ「マイナビDANCEALIVE 2026 SENEGAL - GHANA」を実施することをお知らせいたします。

2024年11月に始動し、現地国営テレビの取材が入るなど爆発的な盛り上がりを見せているセネガル大会、そして2025年11月に初開催されたガーナ大会から、計4名のトップダンサーが来日し、その圧倒的な身体能力とパッションを披露します。

特設サイト：https://dancealivejapan.com/dancealivefinal2026/

■アフリカ大陸に広がるDANCEALIVEの熱狂

2005年に日本で誕生した「DANCEALIVE」は、いまや国境を越え、アフリカ大陸でも熱い支持を得ています。SNSを通じて瞬く間に拡散されたその熱狂は、各国の文化と融合し、新たなダンスの形を生み出しています。

「DANCEALIVE SENEGAL」は、2024年11月の始動直後から大きな反響を呼び、セネガル国営テレビが特集を組むなど、国家レベルの注目を集めるコンテンツへと成長しました。今回は、直近2大会の歴代王者が来日を果たします。

また、セネガルの熱狂を受け、2025年11月には「DANCEALIVE GHANA」が初開催。アフロビーツなどの現代的なスタイルと高いスキルが融合した激戦区より、優勝・準優勝者が参戦します。

■両国国技館で激突する各国の出場選手4名をご紹介！

【DANCEALIVE SENEGAL 代表】

初代王者：BAYELA（バエラ）

DANCEALIVE SENEGALの初代王者。

パワフルかつダイナミックなサバール（セネガルの伝統舞踊）を武器とする。初代王者決定の最終戦では、過酷な体力対決を制する圧倒的なスタミナを見せつけた。

現在は伝統舞踊カンパニー「WAATO SIITA」のダンサーとして活動する傍ら、「JAANT BI」というグループでコンテンポラリーダンスの指導も行っている。

二代目王者：Mounass（ムナス）

DANCEALIVE SENEGALの二代目王者。

手足が長くスタイル抜群な女性ダンサー。屈強な男性ダンサーたちを抑えて優勝を勝ち取った実力派。

FESNAC（全国芸術文化祭）においても優勝経験を持つ。

【DANCEALIVE GHANA 代表】

優勝：Queen Pizhar（クイーン・ピジャー）

7歳でダンスを始め、わずか8歳でコンテスト優勝を果たした経歴を持つ17歳の若き天才。

現在はダンサーとしてだけでなく、振付師としても活動の幅を広げている。

準優勝：Max360（マックス360）

ガーナを代表するプロダンサーの一人。

Azonto（アゾント）というアフロビーツを主体としたダンスジャンルを得意とする。

他ダンスバトルでの優勝経験も多数あり、その実力は折り紙付きである。

■「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」概要

【名称】

マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL

【開催日】

2026年4月19日（日）

【会場】

両国国技館（〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3番28号）

【開催時間】

OPEN 10：30 ／ START 11：30

【主催】

株式会社アノマリー

【特別協賛】

株式会社マイナビ

【特設サイト】

https://dancealivejapan.com/dancealivefinal2026/

■『マイナビDANCEALIVE』とは

2005年に「DANCE@LIVE(ダンスアライブ)」として日本で誕生した、1on1形式の世界最大規模ストリートダンスバトルです。ダンサーが1対1の対面でDJのかける音楽に合わせ、即興で1ムーヴずつ踊り合います。流れる曲はDJのみが知っており、より多くのJUDGEの票を獲得した方が勝利するシンプルなルールです。

ダンスアライブは6つのカテゴリーに分かれ、予選～決勝大会を開催しています。ダンススタイルごとに分かれており、HOUSE(ハウス)・BREAKING(ブレイキン)・HIPHOP(ヒップホップ)・ALL STYLES(オールスタイルズ)・POPPING（ポッピン）の計5スタイルが一般部門となりGENERAL(ジェネラル)と呼びます。加えて中学生以下の部門であるオールスタイルズバトルのKIDS(キッズ)に分かれています。予選は北海道・東北・北陸・関東・中部・関西・中国・九州の全国8地区で開催され、年間を通じて4月に行われる決勝大会への進出をかけて争います。