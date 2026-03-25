マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新イベントの学園野外フェス「Daybreak Frontier」開催！新SSR「シエナ・クラーク」が登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』

（以下、マブガル）が、新イベント「Daybreak Frontier」前編を開始したことをお知らせいたします。また、新SSR「シエナ・クラーク」が登場いたしました。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■学園野外フェス【Daybreak Frontier】前編開始！

▼あらすじ

異常スタンピードによる暗い空気を吹き飛ばすため、

チャリティーイベントの開催が決定される。

メインイベントとしてライブが行われることになり、

主人公は歌姫シエナに出演を依頼することにするが――。



開催期間：3月24日（火） メンテナンス後 ～ 4月7日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「シエナ・クラーク」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「シエナ・クラーク」【旋律を紡ぐ静謐のディーヴァ】を開催中です！

SSR「シエナ・クラーク」【旋律を紡ぐ静謐のディーヴァ】は「強力な与ダメージデバフと気絶ばらまきで敵を足止めする弱体化に優れたコントロール役」のキャラクターです！

期間中、SSR「シエナ・クラーク」【旋律を紡ぐ静謐のディーヴァ】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：3月24日（火） メンテナンス後 ～ 4月7日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「シエナ・クラーク」開催！

「シエナ・クラーク」【旋律を紡ぐ静謐のディーヴァ】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：3月24日（火） メンテナンス後 ～ 4月7日（火） 4:59まで

■公式Discord参加者1.5万人突破記念キャンペーン開催！

公式Discordの参加者1.5万人突破を記念し、開催中のゲーム内イベントをテーマにした企画「ザルトゥーム学園 チャリティーイベント応援キャンペーン」を開催します。

⁠Discord内イベント専用チャンネル「ザルトゥーム学園応援cp」にて、学園や生徒への応援コメントを募集。

お寄せいただいた投稿の中から、「優秀賞」に選ばれた方にはプレゼントもご用意しています。

応援したいキャラクター、作中の好きなエピソードなど、「好き」の気持ちをぜひお寄せください！

優秀賞 賞品：Amazonギフトカード番号 1,000円分（10名様）

開催期間：3月24日（火）17:00 ～ 4月7日（火）23:59まで

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

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