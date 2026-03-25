4/17(金)より、日本代表強化費、遠征費獲得に向けたクラウドファンディングが開始！～強化を止めないため、4年連続4回目の挑戦～

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会





NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、ブラインドサッカー男子日本代表、女子日本代表の強化費、遠征費の調達を目的としたクラウドファンディングを、2026年4月17日（金）より開始します。4年連続4回目の挑戦、900万円を目標金額としたプロジェクトです。

JBFAでは、年度ごとに変動する日本代表強化費に左右されることなく、安定的かつ継続的な強化体制を構築するため、自主財源の確保に取り組んでまいりました。これまでも、限られた予算の中で創意工夫を重ね、合宿や国際大会への参加機会を維持しながら、競技力向上に努めてきました。

しかしながら、日本代表強化を取り巻く環境は依然として不安定な状況にあります。強化費は年度ごとに増減があり、中長期的な計画に基づいた強化活動の実施が難しい側面があります。男子日本代表・女子日本代表ともに、国際大会への出場や合宿の実施にあたっては、継続的かつ安定した財源の確保が不可欠です。こうした状況の中で、強化活動の質を維持・向上させていくためには、多様な財源の確保が求められています。

また、JBFAは日本代表の強化と並行して、キッズ事業やダイバーシティ推進事業、国内大会の開催といった普及・育成活動にも継続的に取り組んでいます。これらはいずれも、ブラインドサッカーの価値を社会に広げていく上で欠かすことのできない重要な取り組みです。「視覚障がい者と健常者が混ざり合う社会を実現すること」というビジョンを達成するために特定の事業に偏らせるのではなく、両立させながら推進していくことを重視しています。

こうした背景を踏まえ、JBFAでは今年度もクラウドファンディングを通じて広くご支援を募ることを決定いたしました。

本プロジェクトを通じて、これまで支えてくださっているサポーターの皆さま、競技関係者、パートナー企業の皆さま、そしてこの機会にブラインドサッカーを初めて知っていただく方々とともに、競技の未来と社会的価値の創出をさらに前進させてまいります。

●クラウドファンディングプロジェクト概要

・プロジェクト名：【#ブラサカ2026】積み上げてきた挑戦を止めない。世界の頂点を目指すために

・実施期間：2026年4月17日（金）～5月31日（日）

・目標金額：9,000,000円

・キャンペーンページ（CAMPFIRE）：https://camp-fire.jp/projects/927598/preview?token=2t0oce25&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/927598/preview?token=2t0oce25&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)

●今後のブラインドサッカー日本代表の主なスケジュール

・4月15日～4月18日 IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

・4月19日～4月25日 BSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

●参考資料

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/28109-20250317_rulebook

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

＜ブラインドサッカー男子日本代表＞

・強化指定選手、スタッフ プロフィール：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man

・戦績＆歴史：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

＜ブラインドサッカー女子日本代表＞

・強化指定選手、スタッフ プロフィール：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman

・戦績＆歴史：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata