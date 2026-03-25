スーパーカップ×ROF-MAO超推し麺キャンペーン

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エースコック株式会社


にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボが再び！


【キャンペーン期間】2026年4月20日（月）～ 2026年7月19日（日）



エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市　代表取締役社長：村岡寛人）では、にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とコラボレーションした【スーパーカップ×ROF-MAO 超推し麺キャンペーン】を実施します。


つきましては、下記要領にて実施いたしますので、ご案内申し上げます。



<本件のポイント>


１. にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボキャンペーンが昨年に引き続き実現！


２. ROF-MAOオリジナルグッズが合計2,750名様に当たる！


３. コンビニエンスストアでの購入限定 Wチャンス


「ROF-MAOオリジナルクリアファイル4種セット」が合計1,000名様に当たる！


４. もれなく全員に「ROF-MAOオリジナルデザイン　スマホ壁紙」をプレゼント！


５. 『ROF-MAO』とコラボした期間限定パッケージや『ROF-MAO』がプロデュースした、4人のこだわりが凝縮されたラーメン3種が同時展開！



■キャンペーンタイトル


スーパーカップ×ROF-MAO超推し麺キャンペーン



■キャンペーン期間


2026年4月20日（月）～ 2026年7月19日（日）


※レシート対象期間：2026年3月25日（水）～ 2026年7月19日（日）



■キャンペーンサイト


https://www.acecook.co.jp/campaign/sc2026-rofmao/



■賞品及び当選者数　


※対象商品1個以上購入したレシートでご応募いただけます。


※画像はイメージです。



【A賞】オリジナルイラスト アクリルスタンド(フタ押さえ式)　500名様




【B賞】オリジナルイラスト 缶バッジセット(4種セット)　1,000名様




【C賞】QUOカードPay 500円分　1,250名様






オリジナルクリアファイル4種セット　1,000名様




【必ずもらえる！】オリジナルデザイン　スマホ壁紙［全4種］




■応募方法


１. レシート対象期間内に対象商品をご購入されたレシートを撮影してください。


２. LINEアプリをダウンロードし、エースコックアカウントを友だち追加してください。


３. その後、「プレゼントキャンペーン」をタップし、対象キャンペーンを選択します。


４. メッセージに従いアンケートにお答えの上、レシートの画像を送信してください。


　A賞・B賞・C賞はご応募完了のメッセージが届いた時点でご応募完了となります。


５. ご応募完了後、壁紙をダウンロードください。



※レシート以外にも納品書兼領収書でもご応募いただけます。


※レシートは対象商品・購入日・購入店・レシート合計金額が見えるように撮影してください。


※レシートの印字内容が対象商品か分かりづらい場合は商品のバーコード部分も一緒に撮影してご応募ください。


※1回の応募で複数口応募可（ただし、複数コースの応募は不可）


※合算する場合は、各レシート内容は分かるように画像1枚に収めて撮影してください。


※スーパーカップ超大盛りシリーズは1個で3口分の応募になります。



■対象商品


【スーパーカップ1.5倍】


しょうゆラーメン／みそラーメン／とんこつラーメン／豚キムチラーメン／野菜タンメン／ブタキムラーメン（コンビニ限定）



【スーパーカップ】


スパイシーソース焼そば



【スーパーカップ大盛り】


いか焼そば


　


【スーパーカップ超大盛り】


横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン／魚介豚骨醤油ラーメン



【スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO】


海老だし辛味噌ラーメン／トマトカレー味ラーメン



【スーパーカップ超大盛り×ROF-MAO】


特まろ豚骨ラーメン




※店舗によってお取り扱いのない商品もございます。


※キャンペーンパッケージ以外の商品でもご応募いただけます。






■キャンペーンに関するお問い合わせ先


電話：0120-984-184


受付期間：2026年4月20日（月）～2026年10月30日（金）


受付時間：10：00～17：00


※土・日・祝日・夏季休暇（８月12日～８月14日）を除く



【参考情報】


■ 人気VTuberユニット『ROF-MAO』とは




加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。


誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。



＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞


公式サイト：https://www.rof-mao.com/


YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO


X：https://x.com/ROF_MAO



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