エースコック株式会社

にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボが再び！

【キャンペーン期間】2026年4月20日（月）～ 2026年7月19日（日）

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）では、にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とコラボレーションした【スーパーカップ×ROF-MAO 超推し麺キャンペーン】を実施します。

つきましては、下記要領にて実施いたしますので、ご案内申し上げます。

<本件のポイント>

１. にじさんじの人気VTuberユニット『ROF-MAO』とのコラボキャンペーンが昨年に引き続き実現！

２. ROF-MAOオリジナルグッズが合計2,750名様に当たる！

３. コンビニエンスストアでの購入限定 Wチャンス

「ROF-MAOオリジナルクリアファイル4種セット」が合計1,000名様に当たる！

４. もれなく全員に「ROF-MAOオリジナルデザイン スマホ壁紙」をプレゼント！

５. 『ROF-MAO』とコラボした期間限定パッケージや『ROF-MAO』がプロデュースした、4人のこだわりが凝縮されたラーメン3種が同時展開！

■キャンペーンタイトル

スーパーカップ×ROF-MAO超推し麺キャンペーン

■キャンペーン期間

2026年4月20日（月）～ 2026年7月19日（日）

※レシート対象期間：2026年3月25日（水）～ 2026年7月19日（日）

■キャンペーンサイト

https://www.acecook.co.jp/campaign/sc2026-rofmao/

■賞品及び当選者数

※対象商品1個以上購入したレシートでご応募いただけます。

※画像はイメージです。

【A賞】オリジナルイラスト アクリルスタンド(フタ押さえ式) 500名様

【B賞】オリジナルイラスト 缶バッジセット(4種セット) 1,000名様

【C賞】QUOカードPay 500円分 1,250名様

オリジナルクリアファイル4種セット 1,000名様

【必ずもらえる！】オリジナルデザイン スマホ壁紙［全4種］

■応募方法

１. レシート対象期間内に対象商品をご購入されたレシートを撮影してください。

２. LINEアプリをダウンロードし、エースコックアカウントを友だち追加してください。

３. その後、「プレゼントキャンペーン」をタップし、対象キャンペーンを選択します。

４. メッセージに従いアンケートにお答えの上、レシートの画像を送信してください。

A賞・B賞・C賞はご応募完了のメッセージが届いた時点でご応募完了となります。

５. ご応募完了後、壁紙をダウンロードください。

※レシート以外にも納品書兼領収書でもご応募いただけます。

※レシートは対象商品・購入日・購入店・レシート合計金額が見えるように撮影してください。

※レシートの印字内容が対象商品か分かりづらい場合は商品のバーコード部分も一緒に撮影してご応募ください。

※1回の応募で複数口応募可（ただし、複数コースの応募は不可）

※合算する場合は、各レシート内容は分かるように画像1枚に収めて撮影してください。

※スーパーカップ超大盛りシリーズは1個で3口分の応募になります。

■対象商品

【スーパーカップ1.5倍】

しょうゆラーメン／みそラーメン／とんこつラーメン／豚キムチラーメン／野菜タンメン／ブタキムラーメン（コンビニ限定）

【スーパーカップ】

スパイシーソース焼そば

【スーパーカップ大盛り】

いか焼そば

【スーパーカップ超大盛り】

横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン／魚介豚骨醤油ラーメン

【スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO】

海老だし辛味噌ラーメン／トマトカレー味ラーメン

【スーパーカップ超大盛り×ROF-MAO】

特まろ豚骨ラーメン

※店舗によってお取り扱いのない商品もございます。

※キャンペーンパッケージ以外の商品でもご応募いただけます。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先

電話：0120-984-184

受付期間：2026年4月20日（月）～2026年10月30日（金）

受付時間：10：00～17：00

※土・日・祝日・夏季休暇（８月12日～８月14日）を除く

【参考情報】

■ 人気VTuberユニット『ROF-MAO』とは

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。

＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com/

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

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