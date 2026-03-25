タッカンマリ食べ放題の「晴レ時々タッカンマリ食堂」のランチメニューがリニューアル！韓国お昼ご飯を3月25日からスタート！

株式会社ポトマック

神戸元町・旧居留地と大阪梅田・中崎町で人気の“タッカンマリ食べ放題”のお店「晴レ時々タッカンマリ食堂」は、3月25日（水）より、タッポックムなど韓国の定番炒め料理を中心とした新たなランチメニューを展開いたします。

晴レ時々タッカンマリ食堂の韓国お昼ご飯

韓国風甘辛鶏肉じゃが タッポック /1,200円

特製甘辛ダレでご飯がすすむ、鶏肉の韓国風肉じゃが。

豚肉とキムチの炒め物 キムチチュユクポックム /1,300円

自家製コチュジャンダレが食欲をそそる、韓国の代表的な家庭料理。

タッカンマリ食堂のピビンパ /1,350円

晴レ時々タッカンマリ食堂特製のピビンパ。美味しく食べる秘訣はお皿の底からよく混ぜる事！

鶏の旨味たっぷり韓国うどん タッカルグクス /1,100円

鶏肉や野菜をじっくり煮込んだスープの韓国風鶏うどん。

＜期間限定＞晴レ時々純豆腐チゲ定食 /1,450円

ふんわりとろける豆腐とキムチ、エノキ、アサリが旨辛スープと絶妙に絡み合う、ご飯との相性抜群な一品。

※土日祝はランチセットの内容が変更になる可能性がございます。

ランチメニューだけじゃない！お昼もタッカンマリ食べ放題できます！

タッカンマリの食べ放題はランチタイムにもお楽しみいただけます。

当日食材の準備などのため、ご来店前日までのご予約をお薦め。

マッコリや韓国焼酎も楽しめる飲み放題もございます。タッカンマリだけでなく、様々な韓国料理が付いたセットをどうぞ。

＞＞神戸店ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278)

＞＞梅田店ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514)

晴レ時々タッカンマリ食堂

韓国料理・国産丸鶏タッカンマリ専門店。

おなかいっぱい食べたい日。こころ晴レ晴レ楽しみたい時。国産丸鶏の旨味たっぷり、食べ放題のタッカンマリを囲むひととき。

こだわりの極上スープが自慢の国産丸鶏タッカンマリ食べ放題のコースは、自家製のタデギ（辛子味噌）や韓国おかず、〆のカルグクスと雑炊など楽しみ方は様々。

お鍋と会話を楽しむ、素敵な時間をお過ごしください。

■神戸店

ご予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278)

Instagram：https://www.instagram.com/dakhanmari.kobe/

TEL：078-515-6266

神戸市中央区明石町18-2 大協ビル2階（カフェ「ニューラフレア」2階）

MAP：https://maps.app.goo.gl/2nPr1psRaKsWyLUP7

営業時間：

平日 11:00～15:00（LO14:00）17:00~22:00（LO21:00）

土日祝 11:00~22:00（LO21:00）

※ランチメニューのご利用は11:00～15:00

■梅田店

ご予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514)

Instagram：https://www.instagram.com/dakhanmari.umeda/

TEL：06-4708-5768

大阪市北区中崎西2-4-29

■営業時間：

平日 11:00～15:00（LO14:00）／17:00～23:00（LO22:00）

土日祝 11:00～23:00（LO22:00）

※ランチメニューのご利用は11:00～15:00