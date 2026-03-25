【４月開催】ご当地パンが集結する『全国パン博覧会』を埼玉のTSUTAYAで開催！埼玉・福岡には『おやつ博覧会』も登場！

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎）は、全国のご当地パンを集めたイベント『全国パン博覧会』を各地で開催しています。2026年4月は、「TSUTAYA QLuRi川越店」（埼玉川越市）で、4月22日（水）より開催いたします。また、また、全国のご当地おやつを集めたイベント『おやつ博覧会』を「TSUTAYA 坂戸八幡店」（埼玉県坂戸市）、「TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち」（福岡県福岡市）で、4月8日（水）より順次開催します。

■『全国パン博覧会』

『全国パン博覧会』は、北海道から九州・沖縄まで全国の人気のご当地パンが集結するイベントです。地元の名産品を使ったパンやレトロなパッケージに心が躍るパンなど、その土地でしか手に入らない地元民に長年愛され続けるローカルパン130種類以上が一堂に会します。

これまで、全国各地の蔦屋書店・TSUTAYA店舗で順次開催し、各店舗とも連日完売の大盛況となり、多くのお客様からご好評をいただいています。新年度のスタートは、埼玉県での開催となります。

■“入手困難なご当地パン”TOP6

※開催エリアにより一部取り扱いのない商品もございます

第1位：牛乳パン トラットリアフォルツァ（長野県）

長野県のソウルフード。ふんわりとやわらかい生地にたっぷりのミルククリームを挟んでいます。軽い口当たりなので、大きさの割にペロッといただけちゃいます。

第2位：ジャリパン ミカエル堂（宮崎県）

後継者不足による廃業から復刻販売した宮崎市民が愛する地元パン。バタークリームにサクッと混ぜた上白糖が「ジャリジャリ」の食感を生みます。

第3位：クリームボックス ミッキーチェーン（福島県）

県外では幻の人気ご当地パン。練乳を多めにブレンドしたコクのあるクリームと、もっちり食パンの組み合わせが絶妙です。

第4位：ハリスさんの牛乳あんぱん 平井製菓（静岡県）

全国発売してほしいご当地パンランキング1位を受賞。自家製のこしあんとソフトバターの相性が抜群で、さらに牛乳を練り込んだパン生地のしっとり感も魅力です。

第5位：究極の塩バターメロンパン ぐるぐる（茨城県）

日本最大級のパンイベント「パンのフェスアワード2022」グランプリ受賞。サクサクのクッキー生地と、自家製塩バターがたまらないメロンパンです。

第6位：笹だんごパン 小竹製菓（新潟県）

上越名物「笹だんごパン」は、笹団子をまるごとパンで包んだ商品です。もっちりとしたパンと笹団子の相性がよく、よもぎの爽やかな風味と甘さ控えめのあんこが楽しめます。

★殿堂入り：あん食 トミーズ（兵庫県）

これぞ元祖ご当地パン。餡の甘さとバターの塩加減がマッチして、とにかく甘くずっしり重たいのが美味しさの最大の特徴。

※全国パン博覧会バイヤー調べ（当イベントにおける仕入れ難易度をもとに独自にランキング化）

■新登場のご当地パン

□おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ（長野県）

長野県の代表的な郷土料理「おやき」をイメージした惣菜パン。

野沢菜とマヨネーズの相性がよく、ごまの香ばしさがアクセントになった、どこか懐かしい味わいです。

『全国パン博覧会』とは

皆が大好きなパン。なかでも、全国に様々な個性のあるご当地パンがあることをご存じでしょうか？

地元の名産品を使ったパンやレトロなパッケージに心が躍るパンなど、その土地でしか手に入らない地元民に長年愛され続けるローカルパンを全国の皆さまにも味わっていただきたい。そんな想いからこの企画がスタートしました。パンを味わいながら、その背景にあるストーリーや地域性にも想いを馳せていただく機会になれば幸いです。

■『おやつ博覧会』

『おやつ博覧会』は、全国各地で大好評をいただいている「全国パン博覧会」の兄弟企画として生まれたイベントで、北は北海道から南は九州・沖縄まで全国47都道府県のご当地人気お菓子170種類（一部店舗では160種類）以上が大集結します。どのお菓子も1個から購入できるので、お好きなものを自由にお楽しみいただけます。是非、この機会に、見応え、食べ応え十分なイベント『おやつ博覧会』にお越しください。

■季節のおすすめおやつ

□よもぎの豆大福 亀印製菓（茨城県）

十勝産あずきで炊き上げたつぶあんを、北海道産えんどう豆と丁寧に手摘みした茨城県産よもぎを練り込んだやわらかなお餅で包みました。よもぎの濃厚な香りと深い味わい、食後に広がる爽やかさが魅力です。

■その日だけの出会い 数量限定「日替わりおやつ」TSUTAYA 坂戸八幡店の情報（4月8日～12日開催）

□ごろごろ豆大福 亀印製菓（茨城県） ※大人気おやつのため連日入荷

創業1852年の老舗銘菓。じっくり炊き上げた自慢の粒あんと、それをひきたてる塩味のきいた豆がごろごろ入った味わい深い大福です。

□金澤文鳥 清香室町（石川県）

文鳥をかたどったかわいいパッケージに、地元石川県の食材を使った新感覚羊羹を包んだネオ和菓子です。第28回全国菓子大博覧会で外務大臣賞を受賞。

□仙台ひとくちずんだ餅 井ヶ田製茶（宮城県）

宮城県産もち米「みやこがね」を使用し、ずんだ餡をお餅で包んだひとくちサイズのずんだ餅です。

政宗公も愛した仙台の郷土の味わいを、現代に合ったお菓子に仕立てました。

□いももち ふじや（徳島県）

鳴門金時芋をたっぷり練り込んだ生地に、北海道産小豆を銅釜で炊き上げた自慢の粒あんを包みました。鳴門金時芋のやさしい甘みと、ぽってりとしたお芋の食感、 きな粉の香ばしさが合わさった上品な味わいです。

□極上生信玄餅 金精軒製菓（山梨県）

素材・製法・味、全てにこだわった、山梨銘菓「信玄餅」の最高峰です。現地でもなかなか手に入らない、北杜市産「梨北米」100％使用の逸品です。つきたてのお餅のような、やさしい食感が魅力です。

□打吹公園だんご 石谷精華堂（鳥取県）

地元の糯米粉に蜜を加え、長い時間をかけて蒸し上げたお餅を、手亡の白餡・小豆餡・抹茶餡の三種で包み、串にさした三色串団子です。どこか懐かしさを感じる、素朴でやさしい味わいです。

■長く愛される定番人気のおやつ

□とちもち 大福城（山形県）

とちの実を存分に加えたお餅で粒餡を包み仕上げました。とちの実特有のほろ苦さが、餡との相性抜群です。

□笹だんご 港製菓（新潟県）

新潟県を代表する郷土の和菓子です。よもぎ入りのお団子で自家製のつぶあんを包み、天然の生笹でひとつひとつ巻き上げました。笹に包まれたよもぎだんごは柔らかく、あんの甘さも絶妙です。

□デラベール デラックスケーキ 鈴屋（和歌山県）

重みのある特殊なかすてらに、オリジナルのジャムをサンドして、ホワイトチョコで包んでいます。パッケージがレトロでかわいいのも人気です。

ほか多数

『おやつ博覧会』とは

いつか旅したあの場所で見たお菓子や、ずっと行きたかった土地のお菓子が日本全国より一堂に会する「おやつ博覧会」。同じ種類や名前でも、産地が違えば同じおやつはありません。昔からの味を引き継ぐお店や、新しいアイデアで話題のお店。その土地でしか買えない地元の人々に愛されるおやつにトキメキを感じるイベントです。あの土地、この土地のお菓子を選んで、「おやつの旅」をお楽しみください。

＜『全国パン博覧会』開催概要＞

TSUTAYA QLuRi川越店

店舗住所：埼玉県川越市小室385ｰ1

開催期間：2026年4月22日（水）～4月26日（日）

開催時間：9時～21時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：049-293-2813

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1460

※販売商品数に限りがございます。

※当日販売商品完売時は営業終了となります。予めご了承くださいませ。

＜『おやつ博覧会』開催概要＞

１. TSUTAYA 坂戸八幡店

店舗住所：埼玉県坂戸市八幡1丁目3-21

開催期間：2026年4月8日（水）～12日（日）

開催時間：9時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：049-299-4401

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1468

２. TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち

店舗住所：福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1

MARK IS 福岡ももち 2階

開催期間：2026年4月22日（水）～4月26日（日）

開催時間：10時～21時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：092-836-6164

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7432

※上記１.２.のいずれの開催も売商品数に限りがございます。

※当日販売商品完売時は営業終了となります。予めご了承くださいませ。