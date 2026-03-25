【シリーズ累計100万部突破】“戦記ロマンの新境地”として話題の『オルクセン王国史』コミック最新6巻が発売

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社一二三書房（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山崎 篤 以下:一二三書房）は、”戦記ロマンの新境地”として話題の『オルクセン王国史～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～』のコミック最新6巻を2026年3月25日に発売いたしました。

コミックノヴァ オルクセン王国史 最新刊が3月25日発売

緻密な戦略と複雑な絆が交錯する、話題の異世界戦記――

待望のコミカライズ第6巻、ついに登場！

「銃と魔法」の時代。

「平和な」美しいエルフの国で白エルフからの虐殺にあったダークエルフ族氏族長、ディネルース。

逃亡の果てにかつての故郷に復讐を誓い、オルクセンに身を寄せる。

ついにエルフたちの国エルフィンドに宣戦布告を果たしたオルクセン国軍はダークエルフ族で編成されたアンファングリア旅団を最先鋒としてエルフィンドへ侵攻を開始。

奇襲ともいえる神速の開戦を迎えたベレリアント戦争の火蓋が切られた――。

原作：樽見京一郎

漫画：野上武志

(C)Kyouichirou Tarumi (C)Takeshi Nogami (C)HIFUMI SHOBO

オルクセン王国史 概要

「銃と魔法」の時代。オーク族を筆頭に多数の魔種族を擁する連合国家オルクセンと、美しいエルフたちの国エルフィンド。歴史的対立を深める両国家の国境で、オークの王グスタフと、故国を追われたダークエルフ氏族長ディネルースは、運命の邂逅を遂げた……。平和なエルフの国を、野蛮なオークが焼き尽くす――そんな「異世界ファンタジーあるある」の常識を覆した異世界戦記！

オルクセン王国史 特設サイト：https://www.123hon.com/orcsen/

コミックノヴァ連載ページ：https://www.123hon.com/nova/web-comic/orcsen/

サーガフォレスト作品ページ：https://hifumi.co.jp/saga_forest/

コミックノヴァ作品ページ：https://hifumi.co.jp/nova2/

原作：樽見京一郎 イラスト：THORES柴本 漫画：野上武志

(C)Kyouichirou Tarumi (C)Takeshi Nogami (C)HIFUMI SHOBO

サーガフォレスト オルクセン王国史 概要

著者：樽見京一郎 イラスト：THORES柴本

ISBN:978-824200754

発売日：2023年12月15日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824200754/)

ISBN:978-4824201867

発売日：2024年06月14日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824201867/)

ISBN:978-4824203168

発売日：2024年10月15日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824203168/)

ISBN:978-4824203885

発売日：2025年02月15日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824203885/)

ISBN:978-4824204509

発売日：2025年06月13日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824204509/)

ISBN:978- 4824205360

発売日：2025年11月14日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824205360/)

コミックノヴァ オルクセン王国史 概要

原作：樽見京一郎 漫画：野上武志

ISBN:978-4824201782

発売日：2024年05月24日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824201782/)

ISBN:978-4824202581

発売日：2024年09月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824202581/)

ISBN:978-4824203694

発売日：2025年01月24日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824203694/)

ISBN:978-4824204233

発売日：2025年04月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824204233/)

ISBN: 978-4824205032

発売日：2025年10月24日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824205032/)

ISBN: 978-4824206060

発売日：2026年3月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824206060/)

ノベルレーベル紹介

エンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」および「一二三文庫」の刊行タイトル一覧は下記よりご確認ください。

・サーガフォレスト刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/saga_forest/

・ブレイブ文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/bravenovel/

・一二三文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/hifumibunko/

コミックレーベル紹介

厳選された小説などを元に、厳選されたウェブ小説のコミカライズや、オリジナルコミックの提供を行うWEBコミックスレーベル「コミックポルカ」「コミックノヴァ」「コミックノヴァ＋」「ANIMAXコミックス」の刊行タイトル一覧については下記よりご確認ください。

・ポルカコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/polca/

・ノヴァコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/nova/

・ANIMAXコミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/info/animaxcomics/

「コミックラワーレ」は“予測不能なトキメキが、あなたを待っています。“を本レーベルのコンセプトとしておりますイタリア語で"純白"の意味を持つK-BLを中心に国内外の人気のBLを集める「ビアンココミックス」については下記よりご確認ください。

・ラワーレコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/lavare/

・ビアンココミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/b-anco/

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