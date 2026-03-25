【デジタルギャラリー】八重洲ビルで作品を展示しませんか～第1回ART CONTEST＠八重仲ダイニングGallery～

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

東京建物八重洲ビルB1階、八重仲ダイニングの一角に位置する『八重仲ダイニングGalley』は東京駅から徒歩4分の好立地に位置し、ランチタイム・ディナータイムには多くの利用客が行き交う場所で、新たなアート体験を提供しています。

このデジタルギャラリーで展示する作品を公募する第1回ART CONTESTを開催し、入選作品12点程度を配信展示します。

1．八重仲ダイニングGalleryについて

■名称：八重仲ダイニングGallery

■場所：東京建物八重洲ビル B1階 八重仲ダイニング（東京都中央区八重洲一丁目4-16）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる ※日・祝日は原則閉館

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）

■参考URL：https://yaenaka-dining.com/

展示の様子（八重洲ビルB1階）

2．エントリーについて

■名称：第1回ART CONTEST＠八重仲ダイニングGalley

■対象者：国籍、地域、プロ、アマ不問で、アート制作活動をされている方

■募集テーマ：自由（アナログ、デジタルは問いません）

■展示数：12作品程度（予定）

■募集期間：2026年3月11日（水）～4月9日（木）

■結果通知：2026年4月14日（火）までに応募時のメールアドレスへ通知

■費用：27,500円（税込）

※エントリーは無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます。

■展示期間：2026年5月2日（土）～6月9日（火）

■詳細URL：https://hackktag.com/event/1772767381356x433297716109901800

３．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

４．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag