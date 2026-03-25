2026年4月25日（土）大阪・心斎橋に「マムート 心斎橋」が、新たなランドマークとなる複合施設「クオーツ心斎橋」4階にOPEN！スイス・チューリッヒのデザインテイストを表現したストアに。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社

1862年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。アウトドアアパレルとギアの革新的な商品を生み出し続けることで、皆様に「究極の体験」を提供してきました。ブランドスローガン「Rise with the Mountain - 挑戦こそが人生だ。」を掲げ、挑戦を通して成長していく人々を、高機能なプロダクトの提供や新しいコンセプトの提案でサポートしてまいります。

2026年春夏のシーズンテーマは、「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」です。このスローガンは、山を愛する人々に共通の心理、精神の高揚を謳ったものです。このシーズンもマムートは、様々な目標に挑戦する人を応援します。

そのマムートが、4月25日（土）に大阪2店舗目となる直営店舗「マムート 心斎橋」をオープンします。場所は、同日に開業する心斎橋エリアの新たなランドマークとなる複合施設「クオーツ心斎橋」4階になります。約105平方メートル の店内に、「マムート」プロダクトの中でも特にデザイン性に優れたアパレル、バックパック、シューズをセレクトしたストアとなっております。心斎橋駅直結という非常に優れた立地の店舗で、皆様のアウトドア・アクティビティから都市生活まで幅広くサポートさせていただきます。

【スイスの素晴らしさの中でも、そのデザインクオリティーを体現したストア】

西日本で最もファッション感度が高い街「心斎橋」。「マムート 心斎橋」は、スイスの素晴らしいデザインクオリティーを体現するストアとして企画されました。特に、スイスの中心都市チューリッヒのデザインテイストに注目し、これをストアのインテリアで表現しました。スイス生まれの有名建築家ル・コルビュジェの展示館があるなど、チューリッヒは美しい街の風景とデザイン性で有名です。そして、アルプスなどアウトドアの中心地にも近く、この街の雰囲気を参考にしてデザインされています。「マムート」プロダクトの中でも特にデザイン性に優れたものを中心に展開するストアと位置付けており、プロダクトラインナップにもご注目ください。

アウトドアのプランや装備を相談できることはもちろんですが、デザインクオリティーを身に着ける楽しさや快適な都市生活を楽しむことを提案し、幅広いお客様に楽しんでいただけるストアとして、多くの方のご来店をお待ちしております。

【マムート 心斎橋 詳細】

店舗名称：MAMMUT 心斎橋

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 4F

営業時間：10:00-20:00

電話番号：06-4708-4988

定休日：不定休

ABOUT MAMMUT：マムートについて

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。

[ABOUT MAMMUT：マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage

〈ブランド表記〉

英：MAMMUT

和：マムート

〈お客様お問い合わせ先〉

英：MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和：マムート・スポーツグループジャパン

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル5F

TEL:03-5413-8597

HP：https://www.mammut.jp/