JPOPのクィーン松任谷由実。ユーミンが創造してきた音楽世界を深く読み解くラジオ番組がスタート！「大塚商会　Sound Together ～ Yuming All Works」

ユーミン50年の音楽世界を深く読み解くラジオ番組がスタート！

株式会社ミュージックバード

「大塚商会 Sound Together ～ Yuming All Works」

放送日時：毎週土曜日 ９:００～９：３０

出演：福山 香温（ふくやま・かのん）

放送開始：４月４日（土）

提供：株式会社大塚商会(https://www.otsuka-shokai.co.jp/)

番組内容：1973年のデビューから50周年を駆け抜け、2026年の現在地に至るまで、日本の音楽シーンをトップランナーとして牽引し続ける松任谷由実。最新作「Wormhole / Yumi Arai」では、膨大なデータと最新テクノロジーを融合させ、誰も成し得なかったAIとの共生に挑み、音楽表現の新たな未来を切りひらきました。

この番組はユーミンの音楽活動のすべてを「Yuming All Works」として編み上げ、名曲、ヒット曲、関連楽曲をマニアックなアングルと視点から紹介する、今までにない深掘りプログラムです。

■番組宛てメッセージの宛先は st@musicbird.co.jp

■番組ホームページ：https://musicbird.jp/cfm/timetable/yaw

＜出演者プロフィール＞

福山香温（ふくやま・かのん）

1994年、熊本県生まれ。俳優。2017年、日本大学藝術学部文芸学科卒業。CM、映画、舞台、MVなど多岐にわたって出演。幼少期からクラシックバレエ・ジャズダンス・狂言などに親しみ、映画、ミュージカル、読書、アニメなど、幅広い芸術とエンタメを愛している。MUSIC BIRDから

毎週金曜14時から生放送の「@FRIDAY!!」でパーソナリティーを務める。

［福山香温 lit.link(https://lit.link/kanonfukuyama)］

●コメント：福山香温

幼い頃、映画『魔女の宅急便』で聴いた『ルージュの伝言』は、今でも忘れられない、とびきりのときめきでした。街角から聴こえてくるユーミンの音楽は、私に軽やかさとおしゃれなノスタルジーを教えてくれました。季節が巡るたび、人生のページをめくるように、ユーミンが描く世界とともに歩んできた気がします。

「大塚商会 Sound Together～Yuming All Works」を通して、新たなユーミン、そして楽曲の魅力を掘り下げていけることを楽しみにしています。

＜番組を聴くには＞

「ミュージックバード」で制作している番組は、全国のコミュニティFM局でお聴きいただけます。

以下の方法で、お好みの環境に合わせてご利用ください。

※番組の編成は局ごとに異なります。各局の番組表をご確認ください。

https://musicbird.jp/cfm/listen/

■ラジオで聴く

全国のコミュニティFM局で放送しています。

お住まいの地域の対応局は、下記の一覧よりご確認いただけます。

（各局時間帯により、ご活用の番組が異なります）

［対応局一覧を見る］ https://musicbird.jp/cfm/biz/company/introduce/

■インターネットで聴く

パソコンやスマートフォンから、全国どこでも番組をお楽しみいただけます。

対応局はJCBAサイマルラジオ対応局をご確認ください。

※エリアは関係なく、全国どこでもお聴きいただけます。

［JCBA対応局を見る］ https://musicbird.jp/cfm/biz/company/introduce/

■アプリで聴く

スマートフォンアプリ「Radimo（レディモ）」等で番組を聴取できます。

外出先でも手軽にお楽しみいただけます。

※スマートフォンでアプリをインストールしてお聴きください。

※エリアは関係なく、全国どこでもお聴きいただけます。

［Radimoをダウンロード］ https://musicbird.jp/cfm/radimo/

［FM＋＋をダウンロード］ https://fmplapla.com/

［リスラジをダウンロード］ https://listenradio.jp/

株式会社ミュージックバードについて

近年、大規模自然災害の増加と共に、地域密着型のラジオ「コミュニティFM」の重要性に注目が集まっています。地域住民の日常的な情報インフラとして機能することで、災害時のメディアとしても活躍できる環境が構築でき、 緊急時における自治体の情報伝達がスムーズになります。私たち「ミュージックバード」は、そのコミュニティFMを支え、地域の課題を共に解決していくことを目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社ミュージックバード

本社所在地：東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター5階

代表取締役：村上正光

設立：1986年5月

HP：https://musicbird.jp/cfm/biz/