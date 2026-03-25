採用管理システム「採用一括かんりくん」、ITエンジニア志望学生向けダイレクトリクルーティングサービス「Progate Prospects」とAPI連携を開始

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下 当社）は、提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」において、株式会社Progate（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 將倫）が提供する、学習データに基づき意欲あるITエンジニア志望の学生と繋がるダイレクトリクルーティングサービス「Progate Prospects」とのAPI連携を開始いたしました。

連携の背景

新卒ITエンジニアの採用競争は年々激化しています。

その中で、多くの企業が「学歴や自己PRだけでは、実際のプログラミングスキルや学習意欲を見極めることが難しい」という課題を抱えています。同時に、複数のスカウト媒体や求人チャネルを並行して利用することによる「候補者管理の煩雑化」や「対応の遅れ」も、優秀なエンジニア層を取り逃がす要因となっていました。

こうした課題を解決するため、実践的なプログラミング学習の成果を可視化する「Progate Prospects」と、あらゆる採用チャネルのデータを一元化し、候補者とのコミュニケーションを最適化する「採用一括かんりくん」がAPI連携いたしました。これにより、精度の高いエンジニア候補者の集客から、スピーディーな選考管理までをワンストップで実現します。

本連携によるメリット

1. 応募者情報の自動取り込み

「Progate Prospects」上でスカウトへの返信や求人への応募があった学生のプロフィール情報が、自動的に「採用一括かんりくん」へ連携されます。手動でのCSVダウンロードやアップロード作業が不要となり、データ転記の手間とタイムラグを解消します。

2. スピード感のある候補者体験（CX）の提供

情報が自動で同期されるため、採用担当者は応募直後のモチベーションが高いタイミングで、迅速に面接案内やメッセージ送信を行うことができます。さらに「採用一括かんりくん」のLINE連携機能や自動日程調整機能を組み合わせることで、エンジニア学生にストレスのないスムーズな選考体験を提供し、選考歩留まりの向上に貢献します。

「Progate Prospects」について

「Progate Prospects」は、従来の書類選考や面接だけでは見極めが困難だった「デジタル実技能力」を多角的なデータで可視化し、次世代のエンジニア、デジタル人材、そしてこれからの時代を創るAI人材と企業をダイレクトにつなぐ採用プラットフォームです。

本サービスでは、単なる自己申告のスキルセットではなく、Progateが提供する一連の学習・実践プロセスにおける「学習履歴と行動履歴」をベースにした評価を可能にします。

Progate： 膨大な学習データから見える「基礎知識の定着度」と「学習の継続性」「成長性（ポテンシャル）」

Progate Path： 実務課題への「思考プロセス」や「コード品質」

ハッカソン： 限られた時間内での「アウトプット力」と「チーム開発への適応力」「コミュニケーション能力」

履歴書には表れない多層的なデータを活用することで、候補者が「どれだけ自走し、AI等の最新技術を使いこなし、価値を創出できるか」を高い精度で抽出することを可能としています。AIが劇的に進化を遂げている現代において、採用のミスマッチを劇的に解消し、確信を持った次世代人材の獲得を実現します。

URL： https://www.prospects.progate.com/

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

株式会社Progateについて

会社名 ： 株式会社Progate

所在地 ： 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 將倫

設立 ： 2014年7月31日

事業内容：オンラインプログラミング学習サービスの企画・開発・運営、若手デジタル人材の採用プラットフォームの企画・開発・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp