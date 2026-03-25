『MAO』と『犬夜叉』がコラボ！　“推しを重ねる” クリアカード(全6種) がもらえる 書店ノベルティフェア、『MAO』最新刊発売に併せ開催！

■『MAO』コミックスフェア開催！

株式会社小学館

高橋留美子氏が描く『MAO』の最新28巻が2026年4月1日(水) に発売されます！さらに、本作は4月4日(土) からTVアニメが放送スタート。新刊発売＆TVアニメ放送開始を記念して、ノベルティフェアを全国の対象書店にて実施いたします。

大正時代を生きる青年・摩緒（まお）は、“呪い” により900年生き続ける謎の陰陽師。令和を生きる女子中学生・菜花（なのか）は、幼い頃に家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。

ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、妖の蔓延る大正時代に迷い込んでしまう。そこで出会ったふたりは、自分たちの「謎」を解き明かすため、連鎖する “呪い” に立ち向かっていく！

高橋留美子氏の代表作で今年連載30周年を迎える『犬夜叉』を彷彿とさせるシリアス怪奇ロマン大作『MAO』。

今回のフェアでは、両作がコラボした限定ノベルティを配布します！

摩緒、犬夜叉など両作品の人気キャラが勢揃い！ 書店フェア購入特典クリアカード！！

フェア参加書店にて『MAO』コミックスを購入すると、1冊ごとにクリアカード1枚がもらえます！

デザインは『MAO』から摩緒（2種）と菜花、『犬夜叉』から犬夜叉、殺生丸、かごめの全6種。クリア素材となっているので、2枚で重ねても楽しめます。摩緒と菜花といった同作の登場人物だけでなく、摩緒と犬夜叉など作品の垣根を超えたコラボもできるので、ぜひ手に入れてください！

フェア対象書店は少年サンデー公式サイト WEBサンデーをご確認ください。

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WEBサンデー『MAO』書店フェアURL

https://websunday.net/88079(https://websunday.net/88079)

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※フェア参加書店によって、対象商品は異なります。

※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。

また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■コミックス情報

少年サンデーコミックス

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『MAO』

高橋留美子

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第28巻 4月1日ごろ発売

※発売日が異なる地域があります。

定価：594円（税込）

発行：小学館

試し読みはこちら！

https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496551508016

■アニメ情報

TVアニメ『MAO』

2026年4月4日より連続2クールで

毎週土曜 23時45分～ NHK総合にて放送開始

※放送は変更となる場合があります。

公式サイト：https://www.anime-mao.com/