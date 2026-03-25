【千葉県柏市】学研の学習まんが『柏市のひみつ』を刊行

柏市役所

柏市では、令和8年3月に、学研のこども向け学習まんが「まんがでよくわかるシリーズ」の一冊として『柏市のひみつ』を制作しました。

市内では小学校・中学校のほか、図書館、こどもルーム（学童保育）、児童センターなどの施設に配架し、市外では近隣都道府県の小学校や全国の図書館へ配布しています。

本書は、勉強や読書が苦手なお子様でも読み進めやすいよう、ストーリー展開やイラストに工夫を凝らした作品です。

子どもから大人まで、柏市にお住まいでない方にもお楽しみいただける内容となっていますので、ぜひご一読ください。

１．制作の目的

『柏市のひみつ』HP :https://www.city.kashiwa.lg.jp/city-promotion/koho/miryokuhasshin/kashiwashinohimitsu.html

令和6年に市制施行70周年を迎えたことを機に、柏市にお住まいのお子様から大人まで幅広い世代の皆様に市への理解を深め、より身近に感じていただくとともに、市外の方々にも柏市の魅力を知っていただくきっかけとなるよう制作しました。

２．書籍の概要

(1) 発 行：株式会社Gakken（柏市委託事業）

(2) 制作協力：柏市、柏市教育委員会

(3) 判 型：菊判・上製本

３．配架・配布

(1) 市内

- 小中学校（県立・私立含む）、市立図書館、TeToTe、児童センター、こどもルーム、近隣センター等の公共施設に配架- 歯科診療所、学習塾や温浴施設等の閲読層集客施設等に配布

(2) 市外

４．電子版の無料公開

- 千葉県・茨城県・埼玉県・東京都の小学校や、全国図書館等に配布

学研のＨＰで電子版が無料公開されており、柏市ホームページからも遷移が可能です。

５．販売

『柏市のひみつ』HP :https://www.city.kashiwa.lg.jp/city-promotion/koho/miryokuhasshin/kashiwashinohimitsu.html

(1) 場所

柏市本庁舎1F 行政資料室（柏市柏五丁目１０番1号）

(2) 価格

1,000円（税込）

※学研のまんがでよくわかるシリーズは本来非売品ですが、『柏市のひみつ』は柏市が一部販売を行っています。

６．問い合わせ

柏市広報部シティプロモーション課

電話：04-7136-1477