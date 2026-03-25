GWの書泉グランデ（神保町）に異変が発生！【累計9,000名参加】のリアル異変探しゲーム『嘘の本屋　2026』を今年も開催!!　夜は『閉店後の嘘の本屋』がお化け屋敷に!?

『嘘の本屋』とは…東京都神保町にある書店・書泉グランデで起こる、数十個の異変を見つけるイベントです。夜の特別回「閉店後の嘘の本屋」では、館内を”怪異”が徘徊します。

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社書泉では、神保町にある書泉グランデを舞台として、マニアな合同会社とともにリアル異変探しゲーム「嘘の本屋 2026」を、2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝）で開催いたします。

SNS上で話題となった「ガイドが嘘しか言わない『嘘のツアー』」を、浅草＆日本橋で定期運行するマニアな合同会社が企画・運営。累計9,000名を動員するリアル異変探しゲームの新作として、東京都神保町の実在する本屋 書泉グランデで「嘘の本屋 2026」を行います。

20時以降の閉店後は、夜の特別回「閉店後の嘘の本屋」を実施。

無人の本屋が、お化け屋敷になります。

館内を徘徊する『怪異』から隠れて、異変を見つけてください。

リアル異変探しゲームとは

あなたが迷い込んだのは、一見なんの変哲もない本屋。

だが、よく観察すると、いたるところで異変が起こっています。

「この本棚、なにかがおかしい……」

「あの店員、動きが妙だ……」

「こんなもの、本屋に置かれているはずがない……」

些細な違和感を見逃さず、すべての異変を見つけてください。

●イベント内容

・リアル異変探しゲーム。本屋内で起こる数十個の異変を見つけてください。

・会場は東京都神保町の本屋「書泉グランデ」です。

・夜の特別回「閉店後の嘘の本屋」では、怪異が徘徊します。サイレンの音が鳴ったら、見つからないよう隠れてください。

・イベント終了後、異変の一覧をwebサイトで確認できます。難易度に応じて、点数がついています。各自で答え合わせしてください。

・昼の「嘘の本屋 2026」にはホラー要素はありませんが、夜の「閉店後の嘘の本屋」にはホラー要素があります。

●コラボ異変クリエイター

異変クリエイターが考案した異変も紛れこんでいます。

夜馬裕（やまゆう）

怪談師・作家。怪異と人怖のハイブリッド「厭怪談」の継承者。猫と酒場と映画が好き。怪談最恐戦2020優勝ほかタイトル多数。怪談からホラー作品、漫画の原作、シナリオや台本まで幅広く手掛けるホラーコンテンツクリエイター。

岸本誠（都市ボーイズ）

都市伝説系YouTuber。オカルトユニット都市ボーイズとして活動中の放送作家。主に都市伝説、オカルト、超常現象、超能力者などを取材して、YouTubeやイベントなどで発表している。好きなジャンルは能力者とヒトコワ。

and more…

チケットは好評発売中！

参加費用：「嘘の本屋 2026」 3,800円（税込）

「閉店後の嘘の本屋」 4,500円（税込）

開催日時：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝）

下記時間帯で実施。

■「嘘の本屋 2026」各回定員50名

(1)13:10～14:20 (2)15:00～16:10 (3)16:50～18:00

※１.各回70分間。ルール説明・解説をのぞき、異変探しに使えるお時間は約50～55分程度です。

2.完全入れ替え制です。

3.イベント終了後、異変の一覧をwebサイトで確認できます。難易度に応じて、点数がついています。各自で答え合わせしてください。

■「閉店後の嘘の本屋」各回定員25名

(1)20:15～21:15 (2)20:30～21:30

※1.所要時間は各回60分間。

2.イベント終了後、異変の一覧をwebサイトで確認できます。難易度に応じて、点数がついています。各自で答え合わせしてください。

▼お申し込みはこちら

・ESCAPE.ID予約ページ：https://escape.id/maniana-org/e-usonohonya2026/

リアル異変探しゲーム「嘘の本屋」 「閉店後の嘘の本屋」概要

イベント名：リアル異変探しゲーム「嘘の本屋」「閉店後の嘘の本屋」

開催日時：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝）

場所：東京都神保町の本屋「書泉グランデ」

書泉グランデURL：https://www.shosen.co.jp/grande/

※アクセス：都営三田線・都営新宿線・半蔵門線「神保町駅」より徒歩4分

※住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町１丁目３－２

参加費用：「嘘の本屋」3,800円（税込）、「閉店後の嘘の本屋」4,500円（税込）

参加特典：「閉店後の嘘の本屋」参加者には、書泉グランデ店員が仕事中に体験した怖い話を収録した小冊子「書泉怪談」プレゼント

主催等：【主催】マニアな合同会社、書泉グランデ【企画制作】マニアな合同会社

・note：https://note.com/manianananika/n/nd365412dae44

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【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/