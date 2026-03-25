【開催レポート】20代・30代THE FUJITA MEMBERS17名が参加「WHGホテルズファンミーティング」を初開催

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社が運営する「ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー」の総称であるWHGホテルズ33施設（フランチャイズ・ホテルタビノス含む）では、日頃よりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めて、WHGホテルズで初の試みとなる「WHGホテルズファンミーティング」を2026年3月7日（土）に開催いたしました。

本イベントは、20代30代のTHE FUJITA MEMBERSかつ、首都圏のWHGホテルズに複数回宿泊されている方を対象としており、ホテル運営に携わるスタッフとの相互コミュニケーションを通じて、ホテルへの理解と愛着を深めていただくことを目的に実施しました。当日は、ホテルグレイスリー田町の会場に17名の方がお越しになり、WHGノベルティグッズのデザインを話し合うほか、座談会ではWHGホテルズにおける宿泊の思い出や、サービスへの期待、若年層ならではのニーズについて活発な意見交換が行われ、参加者同士の交流も深まりました。

またスタッフ側は、ホテルグレイスリー田町のフロントスタッフに加え、横浜桜木町ワシントンホテルのフロントスタッフ、主催であるWHG事業部マーケティング室のメンバーやTHE FUJITA MEMBERS事務局メンバー、WHG東京東総務課企画担当のメンバーも参加し、ファンの方々との交流を深める貴重な機会となりました。

会の途中には、ホテルグレイスリー田町の料理長が腕を振るったお手製の軽食を提供。普段の朝食ビュッフェでは登場しない今回だけの特別メニューが振る舞われ、大変好評をいただきました。

本イベントに対して、参加者からは「いつもホテルを支えてくださる方々と直でお話できてレアな体験でした！」「参加者の方々もみなさんファンなのだなと伝わる熱量でとても楽しかったです。」「これからも、いろいろな年代でこのような取り組みをするのも楽しいかと思います。」などの声が寄せられ、イベントは和やかで熱気ある雰囲気の中で終了しました。

企画１.WHGノベルティグッズ考案

本事務局で選出したノベルティの最終候補から、どのノベルティが貰って嬉しいか、A,Bの2チームに分かれて色やロゴの配置含め一緒に考えていただく企画。最終候補として用意した木製丸型キーリング、スクエア型キーリング、壁掛けタイプのトラベルポーチについて、色味やロゴ配置、素材感、使い勝手など多面的に議論が交わされました。「写真を入れられる仕様にしたい」「高級感があり長く使えるものが良い」といった具体的な意見が多数出され、最終的に両チームが別々のノベルティを選択したため、甲乙つけがたい議論の末、最終的には多数決でBチームの丸型キーリングに決定しました。決定したデザインは今後実制作に移し、WHGホテルズの各施設の会員特典として配布する予定です（配布施設や時期については現在検討を進めております）。

企画２.座談会

メインプログラムとなった座談会では、ファシリテーターの進行のもと以下の3テーマで意見交換を行いました。

テーマ１.WHGホテルズをリピートいただける理由

立地の利便性、客室からの眺望、朝食ビュッフェのクオリティなど、具体的で温かいフィードバックを多数いただきました。中には「なじみになったスタッフと会ったりしゃべったりするのも楽しみの一つです」という声もあり、人的サービスがリピートにつながっていることが再確認されました。

テーマ２.あったら嬉しい会員特典・サービス

THE FUJITA MEMBERSの特典としてどんなサービスが嬉しいか、というテーマに対しては、リピート回数に応じた割引やウェルカムドリンク等、率直なリクエストや素敵なアイディアを多く頂戴しました。これらは今後の会員制度改善の重要な参考とさせていただきます。

テーマ３.ホテルを選ぶ時の“こだわりポイント”

皆さまの「ゆずれないポイント」を参考に、さらなるサービス向上を目指すこのテーマに対しては、サッと周りを見て適切なサポートをしてくれるスタッフの有無や、アメニティの充実度、口コミ評価の高さなどが挙げられました。

今後の展望

今回のファンミーティングでは、定量調査や口コミだけでは汲み取れない“生の声”を多数いただき、フロントスタッフはもちろんのこと日頃お客さまと接する機会の少ないバックオフィスのメンバーにとっても非常に有意義な学びとなりました。

今後は今回の首都圏開催を踏まえ、地方会場や年代を限定しない開催など、より多くのお客さまと直接対話できる場を創出してまいります。私たちはこれからも「お客さまの『笑顔』と『ありがとう』のいちばん近くに。」を旗印に、お客さまに選ばれ続けるホテルブランドを目指してサービス改善に取り組んでまいります。

＜「WHGホテルズファンミーティング」概要＞

◎開催日時 2026年3月7日(土) 12:00~14:00

◎開催施設 ホテルグレイスリー田町 ボンサルーテ・カフェ

◎参加人数 11組17名様

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/） など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年3月現在）