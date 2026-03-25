男女1名が敗者復活で電撃復帰！？新事実発覚に霜降り明星・せいや「大黒幕みたいな動き」　男を翻弄してきた‟伝説のレースクイーン”川瀬もえが号泣「こんなに心が動くと思わなかった」『ラブパワーキングダム2』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月25日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第7話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送いたします。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務めます。

■男女1名が敗者復活で電撃復帰！？新事実発覚に霜降り明星せいや「大黒幕みたいな動き」

3月25日（水）放送の第7話では、前回の投票で1位に輝いたキング＆クイーンによる“宿泊デート”から幕を開けます。それぞれが意中の相手1名を指名し、2人きりのホテルへ。プールでの密着やベッドでの甘い時間など、スタジオのMC陣も「一泊したらヤべぇんじゃねぇか？」と大興奮するほどの過激な一夜を過ごすことに。果たして、暫定キングの俳優・ゆうと、暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名した相手とは…？

そして過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間を迎えたメンバーたちにさらなる衝撃の展開が待ち受けます。ドミトリーマスターのけいいちから「男女1名ずつ、これまでに脱落したメンバーが復活する」という禁断の「敗者復活」ルールが告げられ、過去の脱落メンバーが電撃復帰を果たします。さらに、この敗者復活の選定には予想外の仕掛けが。けいいちがモニター室で今シーズンの様子を全て監視しており、さらに召集されたシーズン1のメンバーたちが合議によって復活者を選定していたという新事実が判明します。

まさかの演出にスタジオのMC陣も「けいいちが全部見てた！？」「何この大黒幕みたいな動き」と大困惑する中、敗者復活を遂げるメンバーはいったい誰なのか…？

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■男を翻弄してきた‟伝説のレースクイーン”川瀬もえが号泣「こんなに心が動くと思わなかった」

一方、翌日に「FinalモテVOTE」を控え、残されたメンバーたちの感情も限界に達します。会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを誘い出し、「この旅の思い出には必ずもえがいて、毎日楽しかったのはもえがいたから」「もえの一番になれるようにカッコ良くいたい」と真っ直ぐすぎる想いを綴った手紙を手渡します。これまでゲームに勝つために巧みな駆け引きで男性陣を翻弄してきたもえですが、こうたの純粋な愛に触れ、堪えきれず号泣。「こんなに心が動くと思わなかった」「こうた君のまっすぐな想いが伝わりすぎて...」と苦しい胸の内を吐露します。もえの心を溶かすドラマチックな純愛の結末とは…？スタジオの谷は「こんな人、人生で1人出会えたら最高」と絶賛し、YOUも「もうここはいい、結婚しよう」と見守ります。

波乱を巻き起こす敗者復活メンバーの登場で、複雑に絡み合う恋の矢印はどう動くのか…？そして、最終決戦を前にキングとクイーンの座に近づくのは誰なのか…？見逃せない第7話は、本日3月25日（水）夜10時より放送となります。ぜひ、ご覧ください。

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『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

＜第7話＞

第7話放送日時：2026年3月25日（水）夜10時～

第7話 放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EJKE9u5BotM8Bq

＜見逃し配信＞

第1話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10

第2話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p20

第3話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p30

第4話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p40

第5話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p50

第6話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p60

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なライン

ナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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