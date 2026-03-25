ゴーディーによるあいさつ運動(2026年3月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として実施している「ゴーディーによる朝のあいさつ運動」において、3月はホームタウン沖縄市の小学校を訪問し、あいさつ運動に参加いたしました。ご協力いただいた各学校の皆さま、ありがとうございました。

玄関先で子どもたちの元気なあいさつが飛び交う中、ゴーディーに気づいた子どもたちは、「試合のチケットを取ったよ！」と笑顔で報告してくれたり、「キングスダンサーズと踊ったダンス上手だったね」と声をかけてくれました。3月9日から3月15日に開催した「GORDY WEEK」や、期間中のホームゲームで開催されたゴーディーづくしのイベントの話題をきっかけに子どもたちとの交流も広がり、笑顔あふれる朝のひとときを過ごすことができました。

これからも沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、地域の皆さまと積極的に交流し、沖縄に根ざした活動を続けてまいります。

■あいさつ運動実施校(4校)

3月5日(木)山内小学校(沖縄市)

3月9日(月)高原小学校(沖縄市)

3月11日(水)比屋根小学校(沖縄市)

3月12日(木)美東小学校(沖縄市)

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

https://goldenkings.jp/csr/top/