中村彼方プロデュース7人組アイドルグループ「RealRomantic」1st Mini Album「ギラギラ」本日発売！

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株式会社ブシロード

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少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」は、RealRomantic 1st Mini Album「ギラギラ」を本日リリース。



リードトラックの「ギラギラ」は、TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」EDテーマとして書き下ろされた楽曲。衝動と本能のビートが駆け抜ける、エネルギー全開のエナジーポップ楽曲に仕上がった。


初回生産分には、フォトカード A/Bver.１枚(各7種)に加え、RealRomanticオリジナル ヴァンガードPRカード(全1種)が封入される。



RealRomanticが紡いできた“物語”とこれから描かれていく新たなステージ。


その全部を、この一枚に詰め込んだ。聴けばきっと、あなたの心もギラギラと走り出す。



RealRomanticの進化を、ぜひ手に入れて欲しい。



■1st Mini Album「ギラギラ」商品情報


RealRomantic 1st Mini Album「ギラギラ」


発売日：2026年3月25日(水)


価格：2,420円(税込)


商品詳細：https://realromantic-official.com/discography/rr_giragira/



＜収録内容＞


1. ギラギラ


2. ウルトラファンタジーオトメUFO


3. pre-miracle


4. Diamond


5. EGGGG


6. CANDY DAYS



＜初回生産分限定封入特典＞


TYPE-A：フォトカード Aver.１枚(全7種)




TYPE-B：フォトカード Bver.１枚(全7種)




RealRomanticオリジナル ヴァンガードPRカード(全1種・TYPE-A/B共通)




音楽配信はこちら：https://bmu.lnk.to/RealRomantic_2ndEPpr



■RealRomantic「ギラギラ」ミュージックビデオ公開中！




ご視聴はこちら：https://youtu.be/9O9Vfw8_wFg


■RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step” 開催決定！




RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”の開催が決定！


現在プレイガイド先行実施中！



＜公演概要＞


【公演名】RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”


【日時】2026年4月16日（木）開場：18:15　開演：19:00 (予定)


【会場】飛行船シアター


【出演】RealRomantic


チケット価格:\0 (別途システム利用料有り)



＜プレイガイド先行抽選申込＞


受付期間：～ 3月29日（日）23:59まで


公演詳細：https://realromantic-official.com/schedule/1st-anniversary-freelive/



■RealRomantic Profile




いつか誰かが夢に描いたもの


そして誰かが実現したもの


空想の地続きに現実はあって


その先にまた空想がある


私たちは実在する


夢で終わらせない


RealRomantic



少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。



Member:


KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ


RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ


YUI　（北原釉衣）2005年2月17日生まれ


HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ


RIN　（内山 凜） 2008年2月3日生まれ


NANA　(泉 なな)　2008年7月20日生まれ


SORA　(鈴木空来) 2008年10月16日生まれ



■RealRomantic Official SNS


HP：https://realromantic-official.com/


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