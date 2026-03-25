中村彼方プロデュース7人組アイドルグループ「RealRomantic」1st Mini Album「ギラギラ」本日発売！
TYPE-A
TYPE-B
少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」は、RealRomantic 1st Mini Album「ギラギラ」を本日リリース。
リードトラックの「ギラギラ」は、TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」EDテーマとして書き下ろされた楽曲。衝動と本能のビートが駆け抜ける、エネルギー全開のエナジーポップ楽曲に仕上がった。
初回生産分には、フォトカード A/Bver.１枚(各7種)に加え、RealRomanticオリジナル ヴァンガードPRカード(全1種)が封入される。
RealRomanticが紡いできた“物語”とこれから描かれていく新たなステージ。
その全部を、この一枚に詰め込んだ。聴けばきっと、あなたの心もギラギラと走り出す。
RealRomanticの進化を、ぜひ手に入れて欲しい。
■1st Mini Album「ギラギラ」商品情報
RealRomantic 1st Mini Album「ギラギラ」
発売日：2026年3月25日(水)
価格：2,420円(税込)
商品詳細：https://realromantic-official.com/discography/rr_giragira/
＜収録内容＞
1. ギラギラ
2. ウルトラファンタジーオトメUFO
3. pre-miracle
4. Diamond
5. EGGGG
6. CANDY DAYS
＜初回生産分限定封入特典＞
TYPE-A：フォトカード Aver.１枚(全7種)
TYPE-B：フォトカード Bver.１枚(全7種)
RealRomanticオリジナル ヴァンガードPRカード(全1種・TYPE-A/B共通)
音楽配信はこちら：https://bmu.lnk.to/RealRomantic_2ndEPpr
■RealRomantic「ギラギラ」ミュージックビデオ公開中！
ご視聴はこちら：https://youtu.be/9O9Vfw8_wFg
■RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step” 開催決定！
RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”の開催が決定！
現在プレイガイド先行実施中！
＜公演概要＞
【公演名】RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”
【日時】2026年4月16日（木）開場：18:15 開演：19:00 (予定)
【会場】飛行船シアター
【出演】RealRomantic
チケット価格:\0 (別途システム利用料有り)
＜プレイガイド先行抽選申込＞
受付期間：～ 3月29日（日）23:59まで
公演詳細：https://realromantic-official.com/schedule/1st-anniversary-freelive/
■RealRomantic Profile
いつか誰かが夢に描いたもの
そして誰かが実現したもの
空想の地続きに現実はあって
その先にまた空想がある
私たちは実在する
夢で終わらせない
RealRomantic
少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。
Member:
KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ
RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ
YUI （北原釉衣）2005年2月17日生まれ
HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ
RIN （内山 凜） 2008年2月3日生まれ
NANA (泉 なな) 2008年7月20日生まれ
SORA (鈴木空来) 2008年10月16日生まれ
■RealRomantic Official SNS
HP：https://realromantic-official.com/
X：https://x.com/realromantic_x
Instagram：https://www.instagram.com/realromantic_official/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@realromantic_official
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RealRomantic MUSIC PORTAL：https://bio.to/RealRomanticpr
■RealRomantic Contact
https://realromantic-official.com/contact/
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