Viltrox AF 35mm F1.7 AIR 富士フイルムXマウント用シルバー 新発売人気の「AIR」シリーズに待望のシルバーカラーモデルが登場

映像嵐 株式会社

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「AF 35/1.7 AIR X (SV)」を2026年3月25日（水）に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\39,000(税込)

レンズ対応マウント：富士フィルムX

近年、クラシックデザインを採用したミラーレスカメラの人気が高まり、外観の統一感を重視するユーザーが増えています。当社は、性能とデザイン性の両立を求める声に応え、既存のAF 35mm F1.7 AIR Xの描写性能・機動力はそのままに、シルバーモデルを開発いたしました。

Viltrox AF 35mm F1.7 AIR X（Silver）は、軽量・高画質で好評を得ている「AIR」シリーズの標準域モデルに、クラシカルなカメラボディと調和するシルバーカラーを採用した新バリエーションです。

特徴

Viltrox AF 35mm F1.7 AIR Silver 富士フィルムXマウントは、既存モデル「AF35/1.7 AIR」の優れた描写性能と機動力はそのままに、新たにシルバーモデルとして登場しました。約170gの軽量・コンパクトながら、高い描写力を備え、日常使いからスナップ撮影まで幅広く活躍するAF単焦点レンズです。AIRシリーズは「軽量・コンパクト・高コストパフォーマンス」をコンセプトに設計されており、初めての単焦点レンズとしてもおすすめです。APS-Cフォーマット専用設計で、焦点距離は35mm（35mm判換算：約53mm相当）となり、標準画角としてさまざまなシーンに対応します。クラシックなカメラとの相性が良いシルバーデザインは、撮影スタイルだけでなく、所有する喜びも高めます。撮影体験を豊かにする機能美と、所有する喜びを両立した一本です。

画像は装着イメージです画像は装着イメージです

レンズ構成とMTF図

レンズ構成

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/57_1_5706a76089773cccd6f042dc8f025f51.jpg?v=202603250151 ]

【作成画像】

最短撮影距離0.33mを実現した本レンズは、微細なディテールの再現から圧倒的な接写性能まで、高精度・高解像度での映像収録を可能にします。

【Viltrox AF 35mm F1.7 AIR Silver富士フィルムXマウント 販売ストア】

【映像嵐オンラインストア】

https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-af35mm-f17-air-x

【Amazon】

https://amzn.asia/d/07e9jNuo

【E&Iクリエイション様の通販サイト】

https://2ndfocus.com/products/viltrox-af-35mm-f17-air

※2026年3月25日(火)各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866