『リネージュ2M』5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」を実施！「諸葛亮」「関羽」「呂布」「貂蝉」が英雄級クラスとして登場！5周年を記念した各種キャンペーンも開催

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」を実施！

【アップデート日時】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス時

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202603_update

【概要】

3月25日(水)に5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」を実施しました。

「クラス リブート：槍」では、新たな要素「ライトニング フォース」を加え、一部スキルの名称や内容を変更し、再構築した武器種となっています。また、血盟メンバーを迅速にパーティ編成できるシステム「血盟パーティ システム」や、平和モード中にPvPを行っても、一定時間の間攻撃しない場合、自動で平和モードが再適用されるように調整をしました。

■[全体]「武神たちの戦場」

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月8日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、書物「三国志」に登場するキャラクター「諸葛亮」「関羽」「呂布」「貂蝉」がリネージュ2Mに登場します。

「武神たちの戦場」では、イベント ダンジョン「虎牢関」が登場。レベル30以上のキャラクターが333アデナで1日1回クリアするまで入場できるタイムアタック型ソロ ダンジョンとなっており、入場時、「関羽」に変身し、ダンジョン内で襲い来る兵士たちを討伐し、最終ボス 「呂布」を打ち倒します。

「呂布」を打ち倒した際、郵便で届くイベント アイテム「壊れた方天画戟(イベント)」を集め「方天画戟(イベント)」を作成することで、コレクションに登録することができます。またバフ「戦場の記憶」を獲得できます。

「諸葛亮の策略シーズンパス」ではミッションをクリアすることで、「青龍偃月刀(イベント)」を獲得でき、アデナで獲得できる専用の強化スクロールで必要な強化値まで強化することでイベント永続コレクションに登録できます。最終報酬では英雄級乗り物「赤兎馬(刻印)」を獲得することも可能です。

そのほか、すべての村に出現するイベントNPC「蜀漢の軍師 諸葛亮(イベント)」からは「青龍偃月刀(イベント)」や、「マスター クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」などのアイテムを獲得できます。

「武神たちの戦場」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「武神たちの戦場」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=69c2fb59ff725971d1f1b517

■[オリジン]超越神話級クラス「ブライト」の超越2段階が登場

【アップデート日時】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回の「ETERNAL BOND：飛龍結義」にて、唯一級クラス「ブライト」の超越2段階を追加しました。超越2段階を達成することで、「ブライト」が持つ「アビリティ：ハイテレポート」が「アビリティ：ハイテレポートIII」に変化し、テレポート着地時、周囲の敵にデバフがかかります。

≪[オリジン] 3月25日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69c2fb5b091d780badf85fcc

■[リザーブ]神話級クラス「エルフィナ」や「ペット システム」を実装！

【アップデート日時】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回のアップデートで「リザーブ ワールド」に神話級クラス「エルフィナ」や、「ペットシステム」などを実装しました。

「ペット システム」は、ペットを登録することで、継承者に追従し、能力値の上昇や、ドロップ アイテムを代わりに取得するなど、様々な効果を発揮します。「ペット システム」と合わせて、保有しているペットを寄付することで様々な報酬を獲得できる「ペット寄付」も実装します。

神話級クラス「エルフィナ」はあらゆる武器種をメイン武器として使用可能で、すべての武器種の特化スキルを所有しています。また固有アビリティとして、移動速度の増加と、接続時に警戒/友好通知に表示されなくなるなどの効果を持つ「アビリティ：ディセプション カーテン」や神話級スキル「オーソリティー」の効果を強化しターゲットにダメージを与える「アビリティ：アンセム オブ ライト」を持っています。

そのほか、高級～希少級の「ベテラン/ノーブル クラス」を追加しました。

さらに、ワールド単位で行われる攻城戦「アデン攻城戦」の実施にむけて、取引所内の税金の累積も開始しました。

≪[リザーブ] 3月25日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69c2fb5cff725971d1f1b519

■[全体] 出席報酬「INTERLUDEクーポン」

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月15日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、各種INTERLUDEクーポンを獲得できる出席報酬「INTERLUDEクーポン」を実施します。レベル60以上のキャラクターで325アデナを使用して出席報酬をオープンすることが可能です。

「オリジン ワールド」では「INTERLUDEクーポン：クラス スキン」、「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」、「INTERLUDEマスター クーポン：アガシオン」、「INTERLUDEマスター クーポン：アーティファクト」を獲得できます。

「INTERLUDEクーポン：クラス スキン」は、出席報酬の1日目、「INTERLUDEマスター クーポン：アガシオン」は7日目、「INTERLUDEマスター クーポン：アーティファクト」は10日目、「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」は14日目に獲得が可能です。

リザーブ ワールドでは「INTERLUDEクーポン：クラス スキン」「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」、「INTERLUDEクーポン：アガシオン」「INTERLUDEクーポン：アガシオン」「INTERLUDEクーポン：アガシオン カード変更」を獲得できます。

「I INTERLUDEクーポン：クラス スキン」は1日目、「INTERLUDEクーポン：アガシオン」は7日目、「INTERLUDEクーポン：アガシオン カード変更」は10日目、「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」は14日目に獲得できます。

≪出席報酬「INTERLUDEクーポン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=69c2fb5a232a171f20adaf25

■「『5周年だ、みんなおかえり！』キャンペーン」開催

【開催期間】

2026年3月25日(水) ～ 2026年4月7日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

期間中に、『リネージュ2M』をプレイし、専用フォームからキャンペーンに応募いただいた方の中から抽選で合計15名様にリネージュ2M 推奨PCや、Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施します。

【賞品】

1.LEVEL∞ リネージュ2M推奨PC（商品名：LEVEL-M77M-147F-RLX-L2M） 2名様

2.Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード 5,000円分 13名様

【参加条件】

1. 対象期間中にリネージュ2Mをプレイ

2. 専用フォームからキャンペーンに応募

≪「『5周年だ、みんなおかえり！』キャンペーン」専用フォームはこちら≫

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J2WFkUakkEm0jjfKEPLujZEDVt3IDnFAi2FbJWDN_gdURTRLSTFUMlcyUFBFOElDTEhJTVpOWTVUUi4u

≪「『5周年だ、みんなおかえり！』キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69c341a0232a171f20adae91

■「『5周年だ、みんなおかえり！』引用リポストキャンペーン」開催

【開催期間】

2026年3月25日(水) ～ 2026年4月7日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

期間中に、「リネージュ2M」公式Xをフォローし、対象のキャンペーンポストにハッシュタグ「 #リネツー5周年おかえり 」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で、5名様にApple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード1,000円分が当たるキャンペーンを実施します。

【賞品】

Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード 1,000円分 5名様

【参加条件】

1.リネージュ2M公式X(@Lineage2M_JP)をフォロー

2.対象キャンペーンポストを期間中に、ハッシュタグ「 #リネツー5周年おかえり 」を付けて引用リポストすると応募完了。

≪「『5周年だ、みんなおかえり！』引用リポストキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69c23c27d7e5cc47971b176f

■「『熱い想いを5文字で語れ！#私の5年5文字』キャンペーン」開催

【開催期間】

2026年3月25日(水) ～ 2026年4月7日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

期間中に、「リネージュ2M」公式Xをフォローし、対象のキャンペーンポストを引用リポストし、ハッシュタグ「 #リネツー 」「 #私の5年5文字 」をつけて5年間の想いを5文字で投稿いただいた方の中から抽選で、5名様にApple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施します。

【賞品】

Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード 5,000円分 5名様

【参加条件】

1.リネージュ2M公式X(@Lineage2M_JP)をフォロー

2.対象キャンペーンポストを期間中に、ハッシュタグ「 #リネツー 」「 #私の5年5文字 」を付けて引用リポストで5文字の投稿をすると応募完了。

≪「『熱い想いを5文字で語れ！#私の5年5文字』キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69c341a255f9741f2cd9b69a

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年3月25日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。