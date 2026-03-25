大手企業×パートナー企業×積木製作のXRコンテンツを体験！自社主催イベント「Tsumiki Community Day 2026」開催決定！

株式会社 積木製作メインビジュアル

株式会社積木製作（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：赤崎信也）は、2026年5月27日（水）・28日（木）の2日間、秋葉原UDXにて自社主催イベント「Tsumiki Community Day 2026」を開催いたします。

本イベントは、積木製作のお取引先企業（受託開発・安全体感VR等）の皆さま、パートナー企業様、ならびにパートナー企業様からお誘いいただいたお客様など、多くの皆さまのご来場を見込み、交流と価値創造を促進する場として実施いたします。第1回・第2回ともに盛況のうちに開催し、特に第2回（Tsumiki Community Day 2025）では、来場者同士の交流や情報交換を通じて新たな取り組みに繋がる声を多数いただきました。

今回のテーマ：Expanding Together -共創-

第1回で育まれた「繋がり」

第2回で深められた「LINK DEEPER」

その確かな信頼関係を土台に、TCD2026では「Expanding Together -共創-」をテーマに掲げます。

お客様の現場課題やアイデアと、積木製作の技術力・開発力を掛け合わせることで、ユニークなソリューションやサービス進化のきっかけを共につくる場を目指します。

Tsumiki Community Dayが目指すもの：相互的な関係性と価値創造

Tsumiki Community Dayの意義は、当社とお客様の関係を深めるだけではありません。

お客様同士の交流、パートナー企業様とお客様、そして積木製作の三者がつながる“相互的な関係性”を育むことで、新たなビジネス機会の創出や、業界全体の発展に貢献することを目指しています。

体験できる展示・コンテンツ

本イベントの大きな見どころの一つが、パートナー企業様による出展展示です。

会場では、積木製作が手がけるXRコンテンツや関連ソリューションに加え、パートナー企業様による多彩な展示をご覧いただけます。

大手企業・パートナー企業との共創を通じて生まれた取り組みを、実機・デモ体験を交えながら体感いただける機会です。

安全教育・訓練、シミュレーション領域をはじめ、受託開発で培った技術を“体験”としてお届けし、現場課題に対する新しい選択肢や発想に繋がる場を提供します。

※展示内容の詳細は、関係者向けに順次ご案内いたします。

展示コンテンツの一部をご紹介

安全体感VRトレーニングVR訓練シミュレータ「∀TRAS(アトラス)」 全日本空輸株式会社様ホーム上係員向けＶＲ訓練シミュレータ 東海旅客鉄道株式会社様Drone MR Instraction 自社デモコンテンツ「T-Meta JINRYU」災害体験メタバースシステム 大成建設株式会社様対話AI トレーニング 自社デモコンテンツ

開催概要

Tsumiki Community Day 2026

会期：2026年5月27日（水）～5月28日（木）

会場：秋葉原UDX4F

※本イベントの参加については、関係者向けにご案内しております。

なお、当日の様子や展示内容の詳細は、開催後に当社Webサイト等にてレポートとして公開予定です。

前回（Tsumiki Community Day 2025）の様子

前回の雰囲気は、以下の写真およびPVにてご覧いただけます。開催後のレポートも当社Webサイト等で公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PHcYEdDKyfY ]多くの来場者で会場は活気に溢れていましたお客様同士の交流も非常に盛り上がっていましたVR訓練シミュレータ「∀TRAS(アトラス)」Apple Vision Pro「The Wine Ayutthaya Immersive MR」DroneXTrainerカウンターフォークリフトによる荷卸し事故体験

大好評のカフェスペース Bock（新御徒町）

TsumikiCommunityDay :https://tsumikiseisaku.com/tsumiki-community-days/積木製作について（https://tsumikiseisaku.com/）

社名：株式会社積木製作

代表者 ：代表取締役社長 赤崎信也

設立 ：2003年

所在地 ：東京都墨田区江東橋2-14-7錦糸町サンライズビル4階

■本件に関するお問合せ

株式会社積木製作 担当：玉那覇/森根

TEL:03-6666-9220

info@tsumikiseisaku.com