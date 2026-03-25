ダイキンとフェアリーデバイセズが開発するAIエージェントが経済産業省とNEDO主催の「GENIAC-PRIZE」で最高賞「第1位」と特別賞「AIエージェント賞」をダブル受賞

Fairy Devices株式会社

ダイキン工業株式会社（以下、ダイキン）とフェアリーデバイセズ株式会社（以下、フェアリーデバイセズ）が取り組む「熟練者の代わりに作業者を支援するAIエージェントの開発」が、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）が主催するNEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」の領域01「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発」の「I．製造業の暗黙知の形式知化」において、最高賞である「第1位」と特別賞の「AIエージェント賞」を受賞しました。

授賞式の様子

「GENIAC-PRIZE」は、経済産業省とNEDOが国内における生成AI基盤モデルの開発力強化を目的に創設したプロジェクト「GENIAC」の一環として実施されるプログラムです。生成AIサービスによる解決が望まれるテーマにおける具体的なニーズに基づき開発・実証した生成AIアプリケーションやその実証成果が評価されるものです。

今回、ダイキンとフェアリーデバイセズが開発したAIエージェントの「サービス業務全体への幅広い展開が見込める実用性」や「撮影した映像を解析するリアルタイム性」、さらに「製造現場ではなくフィールドサービスの現場でAIを活用する発想」などが評価され、受賞しました。

世界のエアコン需要が増加する中、空調機の点検や修理を行うサービスエンジニア（以下、SE）の早期育成は喫緊の課題となっています。両社が開発を進めるAIエージェントは、空調サービス業務の熟練者の暗黙知を形式知化して活用し、優れたサービスエンジニアの早期育成をめざすものです。SEが装着した首掛け型ウェアラブルデバイス『THINKLET(R)』で撮影した作業映像をもとに、空調機の点検・修理作業の抜け漏れを自動チェックし、その結果をSEのスマートフォンに通知します。実証実験の結果、研修施設での実験では検知精度91%、実際の現場作業を対象とした検証では76％の検知精度を達成しています。

両者は今後、検知精度を向上させるとともに活用可能な点検・修理業務の幅を広げ、グローバルでの本格的な活用をめざします。