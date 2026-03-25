松井証券へ「PKSHA ChatAgent」を導入ー対話AIエージェント機能により24時間体制で問い合わせ対応を支援

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（読み：パークシャテクノロジー、本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）は、松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下松井証券）へ、生成AIを活用した「PKSHA ChatAgent（パークシャチャットエージェント）」を導入しましたのでお知らせします。

本導入では、新機能「対話AIエージェント（※）」を活用しています。顧客が自由記述で質問するだけで、松井証券が許可した情報源をAIが参照し、有人オペレーターのような柔軟な対話を通じて課題解決を支援します。

導入の概要：生成AIが文脈を理解する「対話型FAQ」で、高精度な自己解決を実現

従来の検索型FAQシステムでは、「どう質問したらよいかわからない」「適切な検索キーワードが思いつかない」など、顧客の質問の仕方次第で最適な回答を得られないケースが課題でした。松井証券が導入した「PKSHA ChatAgent」は、生成AIとRAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）を組み合わせ、曖昧な質問からでも文脈や意図を汲み取り、最適な回答や関連するFAQへ誘導します。回答の生成には松井証券があらかじめ許可した情報源のみを使用するため、生成AI特有の誤回答（ハルシネーション）を抑制し、正確な情報提供を24時間体制で実現しました。

導入の背景：投資人口の拡大に伴うサポートニーズの高まりに対応

近年のインフレや日経平均の高値更新を背景に投資への注目度が高まり、投資家の裾野が広がっています。これに伴い、コンタクトセンターには「複雑な内容をわかりやすく、即座に回答してほしい」というニーズが増加しています。一方、従来のテキスト検索型FAQでは、証券特有の専門用語が壁となり、顧客が自力で最適な回答にたどり着けないケースが生じていました。こうした背景から、松井証券とPKSHAは、生成AI技術を活用し、有人オペレーターと対話しているような利便性を24時間365日提供することで、顧客の疑問をその場で解消できる環境の構築を目指しました。

今後の展望：対応範囲の拡大とパーソナライズの深化を実現

今後、松井証券とPKSHAは本サービスの対応範囲を順次拡大し、顧客一人ひとりの状況に応じたパーソナライズされた案内の実現を目指します。PKSHAは、本取り組みで得た知見を活かし、金融業界におけるAIと人が協働する顧客応対モデルの構築を推進してまいります。

松井証券株式会社 顧客サポート部 岡田様からのコメント

当社のコールセンターでは、電話以外の手段で多くのお客様のお困りごとを解決することを目的として、2019年よりチャットボットを導入しておりました。

しかし、従来のチャットボットは、ルールベース型で回答やシナリオ作成などの運用工数が大きいうえ、「お客様の質問に的確に答えられない」「質問の意図を汲み取れない」といった回答精度の面でも課題がありました。

生成AI技術の進歩が急速に進む中で、当社のチャットボットにも生成AI機能を取り入れることで課題を解決できるのではと考え、複数社の商品を比較検討しておりました。その中で、「PKSHA ChatAgent」と対話AIエージェント機能は、当社のQ＆Aサイト（PKSHA FAQ）との親和性が高く、運用工数の大幅な削減が見込めるうえ、お客様の本質的な疑問点の汲み取りと、それに即した柔軟な回答が可能である点が決め手となりました。

今後は本サービスを活用して、お客様満足度の更なる向上と、より充実したサポート体制の提供を目指します。

※対話AIエージェント機能：https://www.pkshatech.com/news/20251201/

PKSHA ChatAgentについて

PKSHA ChatAgentはPKSHAグループの深層学習と自然言語処理 (NLP) を活用した対話エンジン、累計7.5億回以上の対話を行っています。数行のタグをWebサイトに埋め込むだけで簡単にチャット型対話エンジンを導入でき、精度高く自動応答が可能になります。 24時間365日のカスタマーサポート体制・社内ヘルプデスク体制の構築、社内外の問い合わせ対応の省力化、非音声サポートチャネルの拡大を専門知識なしでも推進できるツールを提供します。

URL：https://aisaas.pkshatech.com/chatbot/

松井証券株式会社会社概要

会社名 ：松井証券株式会社

本社所在地：東京都千代田区麹町一丁目4番地

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 和里田 聰

URL：https://www.matsui.co.jp/

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。

これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AIヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com