freeeが提供する「起業ダンドリコーディネーター」、提供開始から3周年で累計相談件数3万件突破

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する「起業家ダンドリコーディネーター」は、提供開始から3周年を迎え、累計相談件数が3万件を突破したことをお知らせします。

■「人」と「AI」の力で3万件の起業や独立を支援

近年、AIの進化やリモートワークの普及により働き方の多様化が進む中、内閣府の調査によると（※）、人口に対する起業家の割合は年々増加しており、個人のスキルを活かして起業や独立に挑戦する方が増え続けています。しかし、設立における「書類作成の複雑さ」や「法的な手続きのハードル」は、多くの起業家にとって依然として障壁となっています。

「起業ダンドリコーディネーター」は、freeeが提供する、起業の検討から会社設立の手続きまで1対1で伴走する無償のサポート窓口です。登記場所の選定、定款内容の確認、資金調達の相談、さらには士業のご紹介まで、起業に関するあらゆる課題にオンライン面談でお応えし、一人ひとりに最適な起業準備を支援します。

この徹底した伴走型支援が多くの支持を集め、サービス開始から3年で、累計相談件数3万件という節目を迎えることができました。

今後もfreeeは、「起業ダンドリコーディネーター」による「人のサポート」と、AIを活用して実務を削減する「プロダクトの正確性・自動化」を融合させ、起業準備から独立後のバックオフィス業務までを支える価値を提供してまいります。

※内閣府：第3章 コロナ禍を経た企業の倒産・起業の動向（第2節）

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2024/0212nk/n24_3_2.html

「起業ダンドリコーディネーター」：https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/

■3月27日にスモールビジネスの「人」のつながりを支援する機会として「フリーランス ゆるつな会」を開催

本イベントでは「独りで抱えない、ここだけの話を。」をコンセプトに、東京のブルックリンと呼ばれる「蔵前」で独自のこだわりを武器に事業成長を実現させている蔵前の店主をゲストにお招きします。独自の価値を追求し事業を伸長させた“クラフト”ビジネスのプロセスを共有し、参加者同士が「これからの自分」について語り合うための場を提供いたします。

＜開催概要＞

日時： 3月27日（金）12:00～21:00（出入り自由）

場所： 透明書店（東京都台東区寿3-13-14 1F）

＜コンテンツ＞

12:00~14:00 ランチの部｜確定申告打ち上げ「独自コンセプト店主の話」

14:00~18:00 街歩きスタンプラリー

18:00~21:00 夜の部｜確定申告打ち上げ「立呑みふりぃ」

＜展示＞

フリーランスの履歴書展： 他の人の歩みを知る、刺激的な展示。

繋がる！みんなの掲示板： 新たな出会いや仕事のヒントが見つかるかも。

蔵前街歩き 店舗の店主の履歴書：店主の歩みと共に”クラフト”ビジネス店舗を体験！

お申し込み：https://portal.secure.freee.co.jp/growth/launch/152

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。