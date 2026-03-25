日本新発売！ウェアラブルスピーカー【WRiST+（リストプラス）】、クラウドファンディングサイトMakuake（マクアケ）にて本日3月25日販売開始。最大38％オフの特典を提供。

株式会社ユーキャン

私ども株式会社ユーキャンは、「大人世代が心豊かに、健やかに毎日を過ごせる社会」の実現に貢献することを目指し、心わくわくするようなユニークな商品やサービスをご提案しています。

本日、「イヤホン制限時代の新定番」として、ウェアラブルスピーカー【WRiST+（リストプラス）】を日本新発売いたします。クラウドファンディングサイトMakuake（マクアケ）にて本日2026年3月25日（水）12時より販売開始となります。

このたびの新発売を記念して、最大38％オフの特典をご用意しております。

▼『WRiST+（リストプラス）』詳細はこちら

https://www.makuake.com/project/wristplus/

●【WRiST+（リストプラス）】発売の背景

2026年4月1日より自転車の青切符制度が施行されます。

イヤホン使用など違反行為には反則金が科される可能性があり、ルールや安全への配慮がこれまで以上に求められることになります。音楽は楽しみたい…でも、安全とマナーは大切。

ウェアラブルスピーカー「WRiST+（リストプラス）」は、周囲の音を意識しながら、安心して使える新しいスタイルを提案します。

●【WRiST+（リストプラス）】の5つの特長

［特長1］ ワイヤレスで装着も自由自在

付属のアタッチメントで、自転車のハンドル部分はもちろん、腕やバッグなどさまざまな場所に自由に装着可能。 軽量設計でフィット感も高く、安定して使用することができます。

Bluetoothワイヤレス接続に対応し、スマートフォンと簡単にペアリングが可能。音楽再生はもちろん、急な通話にもハンズフリーで対応することができます。

［特長2］ 5W高音質スピーカー搭載

旧モデルの3Wから進化した5W出力を搭載し、走行中の風切り音や周囲の環境音にもかき消されにくい十分な音量を確保。音量を上げても歪みにくく、屋外でも安定したクリアなサウンドを実現します。 さらに通話時も声が聞き取りやすく、移動中でも快適なコミュニケーションをサポートします。自転車での移動時間を、より楽しいオーディオ空間へと変えてくれます。

［特長3］ 6種のLEDライトで夜も安心・安全

寒色3パターン、暖色3パターンの計6パターンから選べる切替式LEDライトを搭載。走行シーンや時間帯に合わせて最適なカラーに切り替え可能です。 夜間のランニングやサイクリング時でも、周囲から認識されやすい設計で暗い道でも存在をしっかりアピールし、安全性を向上させます。音楽を楽しむだけでなく、“見える安心”もプラスします。

［特長4］ 超軽量設計、最大連続再生23.5時間が可能

WRiST+（リストプラス）はわずか84gの超軽量設計。旅行やお出かけ、日常の移動にも負担なく気軽に持ち運べます。

さらに、750mAh大容量バッテリーを搭載、最大23.5時間の連続再生に対応※しているため、ロングライドやツーリング、アウトドアなど長時間の活動でも途中で充電を気にする必要がありません。

※音楽再生時の状況では、音量を最大ボリュームの1/3以下で使用した場合、連続再生時間は最大23.5時間になります。

［特長5］ IPX6（アイピーエックスシックス）の防災性能を搭載

サイクリングやランニングの最中。音楽を楽しみたいけれど、「雨が降ったらどうしよう」と不安になったことはありませんか？WRiST+（リストプラス）はIPX6（アイピーエックスシックス）の防水仕様を搭載。横殴りの雨や激しい水しぶきにも耐えられる設計で、突然の天候変化でも慌てる必要がありません。

◆その他の特長1 TWS（トゥルーオーディオ）機能によりワイヤレスステレオを実現

別売りのWRiST+（リストプラス）をもう1台追加購入いただくことで、2台をペアリングし、完全ワイヤレスステレオスピーカーとしてご使用いただけます。TWS（トゥルーオーディオ）機能により自動で左右に分かれ、臨場感あふれるステレオサウンドをお楽しみいただけます。2台のスピーカーを1～2メートルほど間隔を空けて設置することで、デスク上でも広がりのある立体的なサウンドを体験できます。

◆その他の特長2 17種類のホワイトノイズ内蔵で睡眠環境をサポート

ホワイトノイズとはノイズ（雑音）の一種で、幅広い周波数の音がほぼ均等に含まれています。睡眠環境をサポートしたり、くつろぎやすい環境を整える音として活用され、近年注目されています。WRiST+（リストプラス）は17種類のさまざまな音源を内蔵しています。

◆その他の特長3 microSDカード空の再生にも対応

microSDカードを挿入すれば、保存した音楽を本体だけで再生可能。Bluetooth接続なしでも使用できるため、さまざまなシーンで活躍します。

◆その他の特長4 ブラック、ブルー2種類のカラーをご用意

ブラック（モーションブラック）とブルー（エアフローブルー）の2種類のカラーを

ご用意しております。

▼『WRiST+（リストプラス）』の詳細はこちら

https://www.makuake.com/project/wristplus/

「イヤホン制限時代の新定番」、ウェアラブルスピーカー【WRiST+（リストプラス）】の日本新発売を記念して、最大38％オフの特典をご用意しております。

▼『WRiST+（リストプラス）』プロジェクトページはこちら

https://www.makuake.com/project/wristplus/

●【WRiST+（リストプラス）】の商品仕様

・サイズ：約65mm×65mm×34mm

・重さ：約83.5g

・カラー：モーションブラック、エアフローブルー

・素材：ABS、シリコン

・最大出力：5W

・再生時間：最大約23.5時間

・バッテリー充電時間：約3時間

・保証期間：1年間

・セット内容：スピーカー（本体）、リストバンド、カラビナ、マグネット付きクリップ、ハンドル用バンド、USB-Cケーブル

●販売：ユーキャン

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売