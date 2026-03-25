製造業の暗黙知をAIで可視化

株式会社オージーエヌ

株式会社オージーエヌ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：歌野 翔太）は、AI技術開発を手掛ける株式会社令和AI（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本俊之）との共同開発により推進している「ラダー図生成AI」が、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）主催の「GENIAC-PRIZE（NEDO懸賞金活用型プログラム）」において、地域賞を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞は、「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発（領域01）」の中でも、製造業における暗黙知の形式知化というテーマに対し、地域に根差した実践的な取り組みが評価されたものです。

■ 受賞の背景：熟練技術者の“頭の中”をAIで再現する

製造業における制御設計は、依然として熟練技術者の経験と勘に依存する部分が多く、若手への技術継承や業務効率化が大きな課題となっています。

オージーエヌと令和AIは、この課題に対し、「ラダー図生成AI」を通じて、設計プロセスそのものをデータ化・再現可能にするというアプローチを採用しました。本取り組みは、単なる自動化ではなく、「人の思考をAIで拡張する」という観点に立った点が高く評価されています。

■ ラダー図生成AIとは

「ラダー図生成AI」は、オージーエヌと令和AIが共同開発した、制御設計におけるラダー図作成を支援するAIシステムです。現在はPoC（概念実証）を完了し、実証実験フェーズに移行しています。本システムは、設計者の思考プロセスを再現しながら、ラダー図作成を段階的に支援する点に特徴があります。

■ 主な機能

- 図面解析機能機器設計の上流工程で作成する設計図面（タイミングチャート・ハード図等）を読み込むことで、 OCR系AIが内容を解析し、ラダー図の基となる仮ラダーを生成- 対話型修正機能チャット形式でAIに指示を出すことで、ラダーの修正・改善が可能- データ出力機能最終的にニモニック言語データとして出力し、PLCへのインポートに対応

■ 期待される効果

本システムの実用化により、以下の効果を見込んでいます。

- 制御設計者の作業負担削減- 若手エンジニアの教育効率向上- 設計品質の標準化・属人化の解消- 地域製造業の生産性向上

特に中小製造業においては、限られた人材で高付加価値な設計を行う必要があり、本技術はその課題解決の中核となる可能性を持っています。

■ 今後の展開

現在、「ラダー図生成AI」は実務環境での仮運用を通じて学習を継続しており、UIの改善および精度向上を並行して進めています。今後は以下を重点的に推進してまいります。

- 実証実験の拡大（複数現場での適用）- AIモデルの高度化と汎用化- 正式プロダクト化に向けた開発

オージーエヌは、令和AIとの連携のもと、制御設計分野における現場知見と最先端AI技術を融合し、これまでにない価値創出に取り組んでいます。今後も「技術×デジタル」をキーワードに、人材不足・技能継承といった日本の製造業が抱える課題に対し、実践的なソリューションを提供してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社オージーエヌ

代表者：代表取締役 歌野 翔太

所在地：愛知県岡崎市真宮町6番地1

事業内容：生産設備の設計・製作、技術者派遣、ものづくりDX支援