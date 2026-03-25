【FRONTIER】ピラーレスケースを採用したMSIコラボモデル＜MFPシリーズ＞が新登場

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、MSI製ケースやパーツを搭載するMSI社コラボモデルの新シリーズ≪MFPシリーズ≫の販売を2026年3月25日（水）より開始しています。

■製品概要

このたび販売を開始するのは、MSI社とのコラボレーションによって誕生した新モデル「MFPシリーズ」です。

MSI製ピラーレスケースを採用しており、内部パーツのライティングを広い視野角で楽しむことができます。さらに背面コネクタ設計のMSI製ホワイトマザーボードを採用。配線を全て裏面で完結することができるため、シンプルで洗練された外観を実現しました。さらに、ホワイトモデルは補助電源が表側から見えないグラフィックスカードを搭載した特別仕様です。

ラインナップは全3モデルをご用意しました。すべてにMSI製の水冷CPUクーラーとグラフィックスカードを採用し、用途やご予算に応じたカスタマイズも可能です。ぜひ、ご希望にぴったりの構成をお選びください。

この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ (https://www.frontier-direct.jp/)）にて、2026年3月25日(水)より販売を開始しています。

■MSIコラボモデル≪MFPシリーズ≫はこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-msi/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-msi/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_MFPシリーズ

■製品の特長

＜配線を背面に集約。美しさを極限まで追求したMSI製ピラーレスケース＞

270度パノラマデザインによるフロント・サイドの2面に強化ガラスパネルを採用し、内部パーツのライティングを広い視野角で鑑賞できるスタイリッシュなピラーレスPCケースです。フルタワーサイズならではの高い拡張性により、最大360mmの水冷ラジエーターや複数のケースファンが搭載できるため、ハイエンドCPUや大型グラフィックスカードを組み込んだゲーミング環境でも、効率的な冷却が期待できます。

背面コネクタ設計のマザーボードと組み合わせることで、ケーブル配線がほとんど見えなくなり、レイアウトがよりすっきりするとともに、ケース内部の空気の流れもさらにスムーズになります。さらに本モデルはARGB対応のケースファンを標準搭載。ケース下部のRGBラインやパーツのライティングが調和し、空間を華やかに彩ります。※ケースカラーはブラックとホワイトから選択可能。

＜背面コネクタ設計のマザーボード MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ＞

ケーブル類を背面に集約することで、ケース内部はすっきりとした美しいレイアウトに。エアフローの向上にもつながります。

また、Wi-Fi 7とDDR5メモリに対応したゲーマーに最適なATXゲーミングマザーボードで、5G LANとフルスピードWi-Fi 7を備え、安定した高速ネットワーク環境を実現します。 Lightning Gen 5 M.2やPCIe 5.0 x16スロットにより、超高速ストレージや高性能グラフィックスの性能を引き出し、12+2+1 Duet Rail Power Systemと拡張ヒートシンクにより、高負荷時でも安定した動作を支えます。

※マザーボードのカラーはホワイトのみです。ケースの色がブラックの場合でも、マザーボードはホワイト仕様となります。

＜スッキリとした美しい外観を楽しめるMSI PROJECT ZERO（背面コネクタ設計）＞

MSI PROJECT ZEROシリーズマザーボードとMSI PZシリーズPCケースを組み合わせることで、電源コネクタ・CPUコネクタ・ファンヘッダー・SATAコネクタなどをマザーボード背面に配置、スッキリとした外観の新しいスタイルです。そのため、ガラスパネル越しに見える内部は水冷CPUクーラー以外のケーブルがほとんど見えず、パーツやライティングの美しさを最大限に引き立てる、洗練されたレイアウトが実現。徹底的に整理された内部空間で、エアフローにも優れた構成をお楽しみいただけます。

さらにホワイトモデルのみグラフィックスカードはMSI PROJECT ZEROに対応した「MSI RTX5070Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」を採用。補助電源が表側から見えない、スマートな設計で美しい外観を保ちます。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器