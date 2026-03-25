ミガログループのDXYZがSBI新生アセットファイナンスとの不動産投資の新基準を語る特別対談を公開

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) ）は、資産形成を支える金融の専門家であるSBI新生アセットファイナンス株式会社 代表取締役社長 中村 純也氏と、ミガログループのDXYZ 営業本部長 國生 直希氏による対談が公開されましたことを、お知らせいたします。

本対談では、入居者ニーズの変化、スマートマンションの普及、そして顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」がもたらす資産価値向上の可能性について、両者が多角的な視点から語り合っています。本対談の公開により、これからの不動産投資に求められる新たな基準を広く発信してまいります。

また、2026年4月10日（金）にミガログループのDXYZが主催するWEBセミナーの開催も決定しました。本セミナーでは、株式会社メイクスデベロップメント 常務執行役員 伊藤 肇介氏と、株式会社BRI 開発事業本部 常務取締役兼執行役員 堀内 陽介氏をゲストに迎え、デベロッパーからみた現在の不動産市況や、FreeiDの導入効果などについてお話しさせていただきます。

■ 対談実現の経緯

左から、SBI新生アセットファイナンス 代表取締役社長 中村純也氏、DXYZ 営業本部長 國生直希氏

近年、「貯蓄から投資へ」という社会的潮流が加速する中で、不動産投資における“選ばれる物件”の基準が大きく変わりつつあります。入居者が求める価値は、単なるロケーションや家賃の安さだけではなく、日々の暮らしをより便利に、より安心して過ごせる環境へとシフトしています。特にホームIoTやスマートホームの普及により、マンション設備の高度化は投資判断においても重要な要素となり、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入した物件が投資家・入居者・金融機関の三者から注目を集めています。実際に、鍵を使わずに生活できる利便性や、生体検知による高いセキュリティ性は入居者満足度を大きく押し上げ、賃料アップや空室期間の短縮といった投資価値向上にも寄与しています。

こうした市場環境の変化を背景に、不動産投資の現場を熟知するSBI新生アセットファイナンス代表取締役社長 中村氏と、FreeiDを展開するミガログループのDXYZの営業本部長 國生氏による対談が実現しました。金融の視点から見た資産価値の評価軸と、テクノロジー企業としてのプロダクト開発の視点が交わることで、これからの不動産投資に求められる新たな基準がより立体的に浮かび上がります。本対談では、入居者ニーズの変化、デベロッパーが求める費用対効果、金融機関が重視するリスク低減、そしてFreeiDがもたらす長期的な資産価値向上の可能性について、両者が深く語り合う貴重な機会となりました。

掲載記事の詳細は以下よりご覧ください

【マンションの資産価値を高める顔認証システムFreeiD(フリード)】

資産形成を支えるプロに聞く 不動産投資の新基準」（東洋経済３月25日配信 広告記事(https://toyokeizai.net/articles/-/937108)）

■ DXYZ主催WEBセミナーの概要

タイトル：なぜ、顔認証で家賃が上がるのか？FreeiD導入効果を成功事例から徹底解説

日時：2026年4月10日(金) 18:00~18:45

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

主催：DXYZ株式会社

登壇者：株式会社メイクスデベロップメント 常務執行役員 伊藤 肇介氏

株式会社BRI 開発事業本部 常務取締役兼執行役員 堀内 陽介氏

DXYZ株式会社 営業本部長 國生直希氏

URL：詳細・参加ご応募はこちら(https://event.freeid.dxyz.co.jp/seminar/seminar20260410/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease)（右の二次元コードからもご覧いただけます）

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の 「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年2月末時点FreeiD導入344棟竣工）。

マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/