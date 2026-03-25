健康経営支援サービス「CLINIC FOR WORK」導入企業100社を突破

「CLINIC FOR WORK」導入企業が100社突破

医療法人社団エムズ

対面診療と、オンライン診療を展開するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）が提供する、企業向け健康経営支援サービス「CLINIC FOR WORK」は、1年で導入企業が3倍に拡大し、2026年3月に導入企業が100社を突破しました。※2

■CLINIC FOR WORKサービスサイト(https://www.clinicfor.life/lp/hello_wellness/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_content=b2b_pollenallergy)

健康経営は経済産業省が推進する取り組みであり、制度開始以降、取り組む企業の裾野は急速に広がっています。健康経営優良法人に認定されている企業は現在26,000社を超え（※3）、従業員の健康保持・増進に向けた各企業の取り組みがますます重要視されています。

また、女性の健康課題に起因する経済損失は社会全体で年間約3.4兆円にのぼると試算されており（※4）、企業にとって「従業員の健康への継続的な支援」は避けて通れないテーマとなっています。 さらに、弊社の調査（※1）においても、働く花粉症の人の9割以上が花粉症によるパフォーマンス低下を実感しており、不調を抱えながら無理をして働く「我慢出勤」の状態は、1シーズンあたり平均30.6日間、生産性損失に換算すると約8営業日分に相当することが判明しました。

CLINIC FOR WORKでは、オンライン診療を活用し、従業員の健康維持と業務パフォーマンス向上の両立を支援しています。オンライン診療であるため、「忙しくて病院に行けない」「通院が多く業務に支障が出る」といった現場の課題を解消し、必要な医療に迅速かつ途切れずアクセスできる環境を整えることが可能です。また、保険診療から、低用量ピルなどの女性特有の不調に対する自費診療まで幅広く対応し、企業の健康経営を医療の側面から支えています。

今後も、誰もが「困ったときにすぐ頼れる医療」を享受できる社会の実現に向け、皆さまの生活に寄り添い、通いやすく、継続しやすい医療体験を提供してまいります。



※1クリニックフォア「働く人の花粉症による影響に関する調査」）

※2 2026年1月時点と2025年同時点の比較

※3 経済産業省「「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました」

※4 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」

CLINIC FOR WORK 導入のメリット

１.就労と通院のバランスがとりやすい職場環境の構築が可能

忙しいと後回しにしがちな「ちょっとした不調」を放置せず、よりパフォーマンスを出しやすい職場環境に整えることが可能です。また、これまでの健康経営施策ではあまりケアできていなかった疾病後のサポートが可能です。

２.忙しいビジネスパーソンにぴったりな「オンライン診療」

オンライン診療は、忙しく時間のない中でもスキマ時間に診療を受けられるため、ビジネスパーソンにとって非常に便利な医療体験になっています。

CLINIC FOR WORK サービス概要

クリニックフォアが提供する企業向け健康経営支援サービス「CLINIC FOR WORK」は、健康経営や生産性向上、女性活躍推進といった企業課題の解決とともに、従業員のヘルスリテラシーやウェルネス向上を支援するサービスです。

従業員とその家族が利用できるクーポンを発行することで、通常よりも手軽にオンライン診療の利用が可能になります。各課題ごとにカスタマイズ可能なオプションプランもございますので、一度ご相談ください。

【概要】

■「CLINIC FOR WORK」サービスサイト(https://www.clinicfor.life/lp/hello_wellness/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_content=b2b_pollenallergy)

■提供可能な診療科目例

保険診療：内科／皮膚科／アレルギー科（花粉症）など

自由診療：低用量ピル／禁煙／ドライアイ／漢方／生活習慣病／インフルエンザ／SAS など

クリニックフォアについて

クリニックフォアは、「いつも診る、すぐ診る」を実現し、生活者の健康上の不安を取り除く、プライマリ・ケアを実践するクリニックです。



対面診療とオンライン診療を組み合わせたハイブリッド型の医療体制を通じて、保険診療と自由診療の両方に対応。ひとつの症状にとどまらず、疾患を横断して患者さまの悩みに深く向き合う「総合診療」を提供しています。



私たちが目指しているのは、通院や相談のハードルをなくし、医療と“つながり続けられる”日常をつくること。 「なんとなく不安」「ちょっと気になる」──

そんなときに、“まずはクリニックフォアに相談しよう”と思える存在を目指しています。

現在は全国15院以上を展開（2026年3月11日時点）、対面診療は平日夜21時まで、オンライン診療は朝7時～夜24時（土日祝も対応）*と、日々の忙しさやライフスタイルに合わせて、柔軟に医療を届ける体制を整えています。



※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって異なる場合がございます。実際の予約画面をご確認ください。

▶クリニックフォア公式サイト(https://www.clinicfor.life/telemedicine/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_content=pollenallergy)

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・ご相談、お問い合わせ(https://www.clinicfor.life/lp/hello_wellness/contact/)

・資料請求(https://www.clinicfor.life/lp/hello_wellness/request/)









