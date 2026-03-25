士郎正宗氏の世界観が24年越しによみがえる。唯一無二のデザインマウスを現代のワークスタイルに合わせてアップデートし、新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、漫画家・士郎正宗氏によるデザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの予約販売を2026年4月6日(月)12：00よりエレコムダイレクトショップにて開始いたします。また、５月１日(金)より一般発売を予定しております。本製品は各色3,300台の限定生産品です。

本製品は、2002年に漫画家・士郎正宗氏およびメカニックデザイナー・カトキハジメ氏を起用して展開したマウスプロジェクト「M.A.P.P.（THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS）」の復刻企画です。

当時から評価を得た外観デザインは大きな変更を加えず、新たに追加したサイドボタン周辺など一部において、士郎正宗氏自らリデザインを施しました。長期間お使いいただけるよう、保管時も劣化しにくい材料選定を行っています。また、復刻にあたってBluetooth(R)無線接続へモデルチェンジ。高い実用性も兼ね備えたハイグレードのオフィス仕様として、日常使いできるツールとして活躍します。

開発の背景／デザインのこだわり

「M.A.P.P.」は、2002年にエレコムが発売したデザインマウスシリーズであり、士郎正宗氏／カトキハジメ氏を起用し、それまでにない革新的なフォルムに挑戦しました。士郎氏においては、ユニークなコンセプトはもちろん、グリップの感覚や重さ、安定感など細部まで考え込まれた、大胆かつ実用的なデザインが話題を呼びました。本復刻モデルは、当時のデザイン性を尊重しながら、現代の利用環境に合わせて機能面をアップデートした製品です。

士郎正宗氏 プロフィール

漫画家。同人活動を経て1985年『アップルシード』でメジャーデビュー。代表作に『攻殻機動隊』、『ドミニオン』、『オリオン（仙術超攻殻ORION）』など。画集は『INTRON DEPOT』シリーズで知られる。『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』をTOKYO NODEにて開催中。2026年7月、新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が放送予定。

製品特長

■5ボタン＋カスタマイズで、業務の操作を効率化

Webサイト閲覧やフォルダ操作に便利な「進む」「戻る」ボタンを搭載した5ボタンモデルです。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を使えば、5つのボタンそれぞれに、よく使う機能などを割り当てることができます。さらに、本製品の世界観に合わせた専用UIも「エレコム マウスアシスタント」に登場します。

※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみ対応です。

■全ボタン静音。周囲に人がいる環境でも使いやすい

全てのボタンが静音対応です。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど、周りに人がいる場面でも音を気にせず使用できます。左右ボタンには高耐久スイッチを採用しています。

■Bluetooth＋3台マルチペアリングで、端末切り替えをスムーズに

Bluetoothでの無線接続に対応しています。最大3台まで接続可能なマルチペアリング機能を搭載し、接続機器情報を本体に保存できます。接続先は本体底部のスイッチで切り替えられ、複数デバイスを併用する方におすすめです。

■約10万回使える、内蔵リチウムイオンキャパシタ(充電式)

USB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能な、内蔵リチウムイオンキャパシタ(充電式)を使用しています。約10万回の充電が可能で、リチウムイオン電池に比べサイクル寿命が長いことが特長です。

※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

■センサーにはIR LED採用で省電力

消費電力の小さなIR LED（赤外線LED）を搭載し、他のLEDに比べて電池が長持ちします。非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます（当社調べ）。

予約販売について

５月１日(金)の発売に先駆けて、４月６日(月)12：00よりエレコムダイレクトショップにて予約販売を開始いたします。 ▶予約ページはこちら(https://shop.elecom.co.jp/category/MOUSE_SHIROWMASAMUNE/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=shiromasa)

また、一部家電量販店での一般発売も予定しております。店舗での販売の詳細につきましては、４月６日(金)に当社ニュースリリースにてお知らせいたします。

主な仕様

接続方式 ：Bluetooth(R)無線

コネクター形状 ：USB Type-C(TM) ポート

Bluetooth規格 ：Bluetooth Low Energy

対応機種(Bluetooth) ：Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機

対応OS ：Windows 11/10、Android 16、macOS Tahoe 26、iOS 26、iPadOS 26、 ChromeOS

電波周波数 ：2.4GHz帯

電波到達距離 ：最長約10m ※ご使用環境により異なる場合があります。

接続先切り替え機能 ：対応(Bluetooth：3台)

読み取り方式 ：IR LED

センサー分解能 ：400/800/1600/2400/3200DPI

ボタン数 ：5個 ※ホイールボタン含む

ホイール数 ：1個

電源 ：内蔵リチウムイオンキャパシタ(充電式)

電池寿命 ：1回の満充電で最長約45日 ※ご使用状況により異なる場合があります。

サイズ分類 ：Mサイズ

外形寸法 ：幅約67mm×奥行約106mm×高さ約38mm

重量 ：約78g

内容物 ：マウス本体×1、クイックスタートガイド×1、インフォメーションカード(SPデザイン)×1

保証期間 ：1年間

製品詳細

＜士郎正宗 復刻デザインマウス/Bluetooth＞

■ブラック

型番：M-SHIROW1BK

価格：12,800円（店頭実勢価格）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1BK.html

■ホワイト

型番：M-SHIROW1WH

価格：12,800円（店頭実勢価格）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1WH.html

■ブルー

型番：M-SHIROW1SC

価格：12,800円（店頭実勢価格）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1SC.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一