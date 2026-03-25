ムーとCAMPFIREが「ムー日本不思議再興クラファン計画」始動！ ミステリー資源開拓で地方創生を加速

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、取締役社長：松井謙介）が刊行するスーパーミステリー・マガジン「ムー」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」と協業し、2026年3月25日（水）に「ムー日本不思議再興クラファン計画」を始動します。

日本各地には、UFOや都市伝説、謎の史跡や伝承が数多く眠っています。その、魅力あふれる「ミステリー資源」を、「ミステリー資源への愛」を抱く地元の方々や、全国のムー民と共に、熱く開拓・再興してまいります。

■「ムー日本不思議再興クラファン計画」とは？

ムーが、地方自治体および地方団体向けのクラウドファンディング窓口を新たに開設。「ムーに再興してほしいミステリーと、その具体策（プロジェクト）」を募集いたします。

プロジェクトがスタートし資金が集まりましたら、支援者の皆さま、地方自治体・地方団体、ムーの三者によるミステリー再興が実現！

第一弾として、名物UMAのヒバゴンでおなじみ、「広島県庄原市西城町」の観光協会とのコラボが進行中です。また、第二弾では某所のツチノコに関するプロジェクトを掲載予定です。

「リベンジ！ヒバゴン映画化プロジェクト！～伝説をスクリーンに～」プロジェクト支援ページ▼

https://camp-fire.jp/projects/858005/idea

「ムー日本不思議再興クラファン計画」への掲載ご相談▼

https://camp-fire.jp/highlights/mu

■これまでのムーの地方創生への取り組み

ムーはこれまで「日本不思議再興計画」に基づき、独自の視点で地方創生をサポートしてまいりました。

石川県羽咋市と共同での、音声ARアプリ「SARF」を活用した観光支援コンテンツリリース、広島県・庄原市西城町との「ヒバゴン祭」コラボ開催、“キリストの墓”伝説で知られる青森県新郷村を舞台にしたミステリーキャンプ（ムー旅）といった実績がございます。

公式サイト：https://web-mu.jp/mu-tabi/

【「日本不思議再興計画」とは？】

「日本不思議再興計画」は、スーパーミステリー・マガジン「ムー」による、独自の視点での地域応援構想です。

普通のガイドブックには掲載されない史跡や聖地、地元で親しまれる山や森に隠された歴史秘話、またはUFOや未確認動物に出会える場所などを、「ムー」独自の視点で見出し、ご当地の魅力として紹介します。

日本全国の地域とコミュニケーションを重ね、「ムー」ならではの知見を提供することで、日本全体を謎と不思議で盛り上げるのが目的。各地の展示会や資料館などを、企画運営のサポートを通じて盛り上げ、日本を「不思議一色」に塗り替えます。

【ムー旅の開催事例】

・石川県のUFO＆パワースポット巡り

石川県羽咋市を舞台に、古代の伝説の現場であるモーゼの墓、能登の神域の氣多大社、そして宇宙博物館コスモアイル羽咋を巡りました。コスモアイル羽咋では、"UFO町おこしの仕掛人"高野誠鮮と三上編集長のトークセッションを開催。

・茨城県と東京都の「平将門スポット」巡り

平将門にまつわる伝説の地を訪れる日帰りバスツアーが開催。将門の娘が祀ったとされる国王神社、将門の遺体を葬ったとされる延命院胴塚、将門の首を祀る将門塚、そして江戸の総鎮守である神田明神を巡りました。バス内では三上編集長が「将門の謎」を解説し、最後には浅草ビューホテルでのトークショーも行われました。

【自治体との取り組み】

「キリストの墓」のある青森県新郷村での「ミステリーキャンプ」

「キリストの墓」伝承の青森県新郷村にて、2022年から毎年開催されている「新郷村ミステリーキャンプ」に参加しています。イエス・キリストが日本で生涯を終えたという伝説がある村で、UFO事件の裏話や歴史秘話、都市伝説についてのトークイベントを実施。スプーン曲げ体験会などにも協力しています。

福島県福島市飯野町「UFOの里」

福島市飯野町は、UFOの目撃情報が多い地域として知られています。同町の「UFOふれあい館」は2022年に開館30周年を迎え、「国際未確認飛行物体研究所（UFO研）」も併設しています。UFO研の所長は月刊ムー編集長の三上丈晴が務め、情報発信で連携しています。

■「ムー」とは

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（旧Twitter）（@mu_gekkan(https://x.com/mu_gekkan)）

・ムー公式Instagram（＠gekkan_mu(https://www.instagram.com/gekkan_mu/)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/

株式会社ワン・パブリッシング

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立：2020年7月

取締役社長：松井謙介

事業内容：雑誌・書籍の出版・販売、Web・映像・イベントなどの企画・制作、その他関連事業