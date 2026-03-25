全国約26万か所を超える網羅性！ランディット、自治体向け「公有地・インフラ最適化プロジェクト」開始。民間企業への広範な駐車場・遊休地データ提供も

ランディット株式会社

モビリティインフラ事業、不動産テック事業、建設テック事業を複数手がけるランディット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：藤林 謙太）は、全国約26万か所を超える広範な駐車場・遊休地データを活用し、自治体向け「公有地・インフラ最適化プロジェクト」を開始いたしました。あわせて、不動産デベロッパーや金融機関などの民間企業向けにも、圧倒的なカバレッジを誇るモビリティ・不動産データの提供を通じた支援を展開いたします。これにより、都市計画や不動産開発におけるデータドリブンな意思決定を強力にサポートします。

「網羅性」が求められる都市計画・不動産開発における課題

近年、自治体の都市計画や民間企業の不動産開発において、精度の高いデータに基づいた意思決定が強く求められています。しかし、既存のデータソースは、一部の月極駐車場や公開情報に偏っており、情報が断片化していました。表水面下にある遊休地の動向や街全体のモビリティ環境を俯瞰できるデータ基盤が存在せず、この「情報の解像度とカバレッジの低さ」が、戦略的なインフラ整備や最適な投資判断のボトルネックとなっていました。

ランディットは、これまで展開してきた複数プロダクトから得られる独自データを統合することで、市場に存在する情報の「空白地帯」を埋める圧倒的な網羅性を実現し、本プロジェクトの開始に至りました。

圧倒的データ量で実現する本プロジェクトの特長

1. 全国約26万か所を網羅する、比類なきデータカバレッジ

当社の多様なサービス群から得られる広範なデータを掛け合わせています。

「at PORT（アットポート）」:

駐車場となりうる遊休地の情報（幅・長さ・高さの情報、推定賃料や面積など）、工事情報などの需要情報、遊休土地活用に関心があるオーナー情報など

「AIMO（アイモ）」 / 「PARK FLOW（パークフロー）」:

AIカメラによる現場管理から得られる時間貸し駐車場の稼働情報、ユーザー情報、不正駐車や長時間駐車などの情報など

「PIT PORT（ピットポート）」/ 「SYNC PORT（シンクポート）」 / 「PARK STOCK（パークストック）」:など

月極駐車場および時間貸し駐車場、イベントなどの詳細情報

これらを統合することで、全国約26万か所に及ぶ多角的なモビリティインフラデータを構築。他社にはない圧倒的なカバレッジを誇ります。

2. 自治体・民間企業双方の課題解決をワンストップで支援

自治体向けには「公有地・インフラ最適化プロジェクト」として、遊休資産の有効活用やスマートシティ化に向けたデータ活用を支援いたします。さらに、不動産デベロッパーや金融機関をはじめとする民間企業に対しても、新規事業開発時のマーケティングやアセットマネジメントにおける高度なデータ分析基盤として機能します。

将来的には、各自治体および企業が抱える個別の課題やニーズに応じ、最適な形でのソリューション（データ連携や分析支援など）を柔軟に提供していく予定です。

ランディット株式会社とは

ランディット株式会社は、「世の中に最適と豊かさを提供し、人々の営みに欠かせない存在に」をミッションに、衛星×IoT×AI×データにより、幅広いソリューションを提供するスタートアップ企業です。「at PORT」をはじめ、定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」、予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」、AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」、月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」、コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」、リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」等のサービスを展開しています。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

ランディット株式会社 広報担当

メールアドレス：info@landit.co.jp

ランディット株式会社 会社概要

会社名 ：ランディット株式会社

代表者 ：代表取締役 藤林 謙太

本社 ：〒108-0073 東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー23F

事業内容：

・パーキングAIエージェント「at PORT（アットポート）」

・予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」

・定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」

・AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」

・月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」

・コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」

・リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」

・衛星×AIによるデータソリューション事業

URL ：https://landit.co.jp/