Skullcandy、振動するヘッドホンで音楽を「聴く」から「感じる」へ Crusherシリーズ最新モデル「Crusher 540」を発表

Sｋuｌｌｃａｎｄｙ Ｊａｐａｎ株式会社

Skullcandy Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大石哲也）は、米国ユタ州に本社を構えるオーディオブランドSkullcandy（スカルキャンディー）の新製品「Crusher 540」を発表いたします。Skullcandyは、全米ヘッドホン・イヤホン市場シェアNo.1※を誇るブランドであり、独自の音響技術とデザインで世界中のユーザーから支持を集めています。本製品は、Skullcandyが誇る特許取得済みの「Crusher Bass」を搭載した、独自の多感覚ベース体験を実現するCrusherシリーズの最新モデルです。音楽を「聴く」から「感じる」へと進化させる“体感型”のリスニング体験を提供します。

圧倒的な没入感が、日常のあらゆる瞬間において集中力とモチベーションを引き上げ、移動中やトレーニングなど、あらゆるシーンをよりパワフルに変えていきます。

なお、本製品は一般販売に先駆け、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年3月25日 (水) 12:00 より先行支援受付を開始いたします。

■振動する衝撃の重低音が生み出す没入体験

Crusherシリーズの象徴である「Crusher Bass」は、音に合わせて振動する独自技術により、音楽を“身体で感じる”新しいリスニング体験を実現します。

調整可能なベースにより、自分好みの没入感にカスタマイズが可能。

集中したい時やモチベーションを高めたい瞬間はもちろん、限界まで自分を高めたいシーンでも、圧倒的なエネルギーをもたらします。 唯一無二のマルチセンサリー（多感覚）ベース体験が、あなたのパフォーマンスを引き上げます。

■軽やかな装着感と耐久性を両立

通気性に優れたファブリックイヤークッションにより、長時間でも快適な装着感を維持。

汗や水に強いナノコーティングを採用し、日常からアクティブなシーンまで幅広く対応します。

ヘッドバンドには、汚れをさっと拭き取れるPUレザー素材を採用し、メンテナンスもスムーズ。どんなシーンでも快適に使い続けることができます。

■最大40時間再生＋急速充電

最大約40時間のバッテリー性能により、長時間の使用でも音楽が途切れることなく楽しめます。

さらに、わずか10分の充電で約4時間再生が可能な急速充電に対応。外出前の短時間でもすぐに使い始めることができ、音楽のモチベーションを途切れさせません。

■Skullcandyアプリ

Skullcandyアプリを使えば、Crusher 540 Active の性能を最大限に引き出すことができます。あなたの聴こえ方に合わせてサウンドをパーソナライズし、好みに応じてEQモードを選択できます。

■自分に最適化されたサウンド体験

Skullcandyアプリに対応し、聴力テストをもとに最適化された「Personal Sound by Mimi(R)」を搭載。 ユーザー一人ひとりの聴こえ方に合わせて、あなただけの理想的なサウンドを実現します。

■EQモード

Crusher 540は、ゲームや音楽をより楽しむための3つのEQプリセットを搭載。音楽モード、ポッドキャストモード、映画モードから選べ、どんなシーンでも理想の音を再現します。

■落としても探せるTile

Crusher 540に搭載された忘れ物防止アプリ「Tile」がヘッドホンを紛失した際に接続が切れたおおよその場所を追跡。ヘッドホンからアラーム音を出し検索も可能です。

■主な特徴

・振動する重低音「Crusher(R) Bass」搭載

・最大40時間バッテリー＋急速充電（10分で約4時間再生）

・Personal Sound by Mimi(R)

・汗・水に強い設計

・通気性イヤークッション

・Skullcandyアプリ対応

・Tile(TM)搭載（紛失防止機能）

・Bluetooth(R) v5.2

・折りたたみ可能デザイン

■製品概要

製品名：Crusher 540 Active

カラー：COAL BLACK

SKU：S6EVW-T992

Bluetooth：Ver 5.2

ドライバーサイズ：40mm

インピーダンス：32Ω

バッテリー：最大40時間

付属品：充電ケーブル（Type-C）、3.5mmケーブル、トラベルバッグ

保証期間：1年間



【クラウドファンディング プロジェクト概要】

・プロジェクト期間：2026年3月25日(水) 12:00 ～ 4月27日(月) 12:00

・プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9328

・クラウドファンディングリターン（一例）：

一般販売予定価格33,800円（税込）のところ、以下の特別価格でご提供します。

【初回5日間限定】 23,660円（税込）＜30%OFF＞

【初回5日間限定 2個セット割】45,968円（税込）＜32%OFF＞

【100個限定 超早割29%OFF 】 23,998円（税込）＜28%OFF＞

納期予定：終了日から随時の発送

・製品体験展示：

場所：Skullcandy Tokyo store

期間： 2025年11月6日(木)より開始予定

営業時間：11:00～19:00

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目－17－11 パークサイドオーサキ 2階

https://www.skullcandy.jp

【Skullcandy ブランド情報】

Skullcandyは、米国ユタ州で2003年に設立されたライフスタイルオーディオブランドです。＄100以下の完全ワイヤレスイヤホン※とワイヤレスヘッドホン※の全米シェアNo.1を記録しています。『すべての人へ音楽に秘められた力を解き放つこと』をミッションとしていて、ヘッドホンとイヤホンは音をより深く感じられ、没入型のリスニング体験ができるように設計し作られています。スカルキャンディーの商品は本国アメリカ及び日本を含めた世界中で様々な販売ネットワークを通じて販売されています。

※ NPDグループによる全米データ、100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスヘッドホンカテゴリーにて。2021年1月3日~2022年1月1日



【会社概要】

会社名：Skullcandy Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目17番11号 パークサイドオーサキ２階

代表者：大石哲也

設立：2021年12月24日

URL：https://www.skullcandy.jp



【お客様からのお問い合わせ先】

Skullcandy お客様センター

TEL：050-1807-2717

e-mail：skullcandy_support@vistalvision.co.jp

11 :00～17:00（土曜、休祭日休業）

【本リリースに関する報道お問い合わせ先/サンプル貸し出し依頼】

Skullcandy Japan株式会社

担当：白井

e-mail：info@vistalvision.co.jp