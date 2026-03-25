シリーズ累計20万部を突破！『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』――最新刊も本日発売

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社一二三書房（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山崎 篤 以下:一二三書房）は、同社が提供するコミックレーベル”コミックノヴァ“にて連載発売中の『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』の紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことをお知らせいたします。

『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』 概要

異世界で魔王を討伐し、日本へ帰還した三十八歳の元会社員・柳木薊。

帰還後、異世界で得たユニーククラス「サムライ」の剣技と魔力がそのまま使えると気づいた彼を待っていたのは、ゾンビが蔓延する終末世界だった。

異世界で心をすり減らした薊は、少女カエデや警察官の織田ら生存者と出会いながら、バイクで街を駆け、ゾンビの群れを斬り開いていく。無双アクションの爽快感と、傷ついた人々との人間ドラマが交差するサバイバル作品。

コミックノヴァ連載ページ：https://www.123hon.com/nova/web-comic/isekai_ossan/

ノヴァコミックス作品ページ：https://hifumi.co.jp/lineup/9784824206022/

原作：羽々音色 漫画：ダンタガワ

(C)Habanero (C)DANTAGAWA (C)HIFUMI SHOBO

『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』最新刊3月25日発売

荒廃した世界で自衛隊を追うアザミの前に新たな出会いが--！

待望の新章突入！

略奪者の襲撃を退け、織田やカエデのいるコミュニティに戻ったアザミは、姿を消した自衛隊の行方を追うべく単身捜索を始める。そんな折に出会ったのは小さな少女を連れた自衛隊員の那須川。行動を共にすることにした三人は、とある青年のコミュニティと接触することになり--。

大人気、異世界スキル×ゾンビサバイバル第6巻！

原作：羽々音色

漫画：ダンタガワ

(C)Habanero (C)DANTAGAWA (C)HIFUMI SHOBO

コミックノヴァ 『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』 概要

ISBN: 978-4891997991

発売日：2022年03月18日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784891997991/)

ISBN: 978-4891998851

発売日：2022年11月18日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784891998851/)

ISBN: 978-4824200488

発売日：2023年10月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824200488/)

ISBN: 978-4824201980

発売日：2024年06月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824201980/)

ISBN: 978-4824204592

発売日：2025年6月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824204592/)

ISBN: 978-4824206022

発売日：2026年3月25日

【作品概要ページ】(https://hifumi.co.jp/lineup/9784824206022/)

ノベルレーベル紹介

エンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」および「一二三文庫」の刊行タイトル一覧は下記よりご確認ください。

・サーガフォレスト刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/saga_forest/

・ブレイブ文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/bravenovel/

・一二三文庫刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/hifumibunko/

コミックレーベル紹介

厳選された小説などを元に、厳選されたウェブ小説のコミカライズや、オリジナルコミックの提供を行うWEBコミックスレーベル「コミックポルカ」「コミックノヴァ」「コミックノヴァ＋」「ANIMAXコミックス」の刊行タイトル一覧については下記よりご確認ください。

・ポルカコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/polca/

・ノヴァコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/nova/

・ANIMAXコミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/info/animaxcomics/

「コミックラワーレ」は“予測不能なトキメキが、あなたを待っています。“を本レーベルのコンセプトとしておりますイタリア語で"純白"の意味を持つK-BLを中心に国内外の人気のBLを集める「ビアンココミックス」については下記よりご確認ください。

・ラワーレコミックス刊行タイトル一覧

https://www.hifumi.co.jp/lavare/

・ビアンココミックス刊行タイトル一覧

https://hifumi.co.jp/b-anco/

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