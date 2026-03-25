FRECIOUSを代表するロングセラーモデルがリニューアル「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」新発売～必要な機能のみを厳選しアップデート。“ちょうどいい”を追求～

富士山GXホールディングス株式会社

富士山のおいしい水が手軽に味わえる天然水ウォーターサーバー「FRECIOUS（フレシャス）」を提供する、富士山GXホールディングス株式会社（山梨県富士吉田市、代表取締役社長：粟井英朗）は、「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」を2026年3月25日(水)より発売します。

今回新発売する「FRECIOUS dewo ii」は、 2014年の発売以来、10年以上にわたり支持されてきた天然水ウォーターサーバーdewo（デュオ）の後継モデルです。2014年の発売当時、日本では自社開発のウォーターサーバーが少ない中、 dewoは「暮らしに調和するデザイン」と「使いやすさ」を追求し、ゼロから企画・設計され、多くのユーザーに選ばれてきました。今回発売する新製品は、これまでのアイデンティティを継承しながら、常温水や再加熱機能、UV-LED殺菌などの必要な機能のみを厳選してアップデート。過度な多機能化を避け、誰にとっても扱いやすい“ちょうどよさ”を追求したモデルです。

≪「FRECIOUS（フレシャス）」とは≫

ほのかに甘みを感じる良質な天然水を、交換が簡単な軽量パック・ボトルにて採水地よりご自宅へ直送。富士山の標高約1,000m地点から採水されるバナジウム入りナチュラルミネラルウォーター「フレシャス富士」など、3種の天然水からお選びいただけます。インテリアにも馴染む高いデザイン性と、どんな方にも使いやすい機能性に優れたウォーターサーバーを展開しています。

ブランドHP： https://www.frecious.jp/

《 FRECIOUS dewo ii 特長 》

時代に合わせてバージョンアップした製品

発売から10年以上にわたり愛されてきたモデル「dewo」をアップデートしました。常温水やUV-LED殺菌などの便利な機能を追加し、カラーやロゴも時代に合わせて刷新。より魅力的なプロダクトとして生まれ変わりました。

◆PFASゼロ※のおいしい天然水ウォーターサーバー

長い間蓄積されると重大な疾病につながる可能性のあるPFAS（有機フッ素化合物）。FRECIOUSの天然水は、第三者機関の試験に基づきPFOS・PFOAが検出限界基準未満（不検出）であることを確認しているので、安心してご利用いただけます。

※PFOS・PFOAが検出限界基準（0.1ng/L）未満。

◆環境に馴染むカラー「キナリ」「スミクロ」

「キナリ」は、陽だまりのような温もりを感じる、優しい白。壁紙や木目の家具にもよく合うベーシックな色味は、お部屋に心地よさをプラスします。「スミクロ」は、薄墨や自然の石を思わせる、淡いグレートーンの黒。主張を抑えた優しい質感が、空間に穏やかな安心と上質な高級感を生み出します。

◆温度調整機能が6段階にパワーアップ

通常の冷水・温水に加えて、リクエストの声が多かった常温水と、カップ麺にも便利な高温水の機能を追加しました。またミルク作りにも使えるECO温水や、冷たすぎる水が苦手な方の為にECO冷水も搭載。6つの温度で幅広い用途に対応しています。

◆自動でクリーニング！UV-LED搭載

内部にUV-LEDを搭載し、定期的に照射することでサーバー内部を清潔な状態に保ちます。日常的なお手入れの負担を軽減し、いつでも気持ちよく使える設計となっています。

製品詳細

■ 2026年3月25日（水）より公式サイトにて販売開始

・販売場所：FRECIOUS公式サイト （ https://www.frecious.jp/(https://www.frecious.jp/)）

・レンタルプラン：月額550円（税込）

※販路によってプランや価格が異なることがございます。

※別途、天然水代がかかります。

＜製品スペック＞

出水温度 ：冷水（通常モード） 5～10℃

（エコモード） 10～15℃

温水（通常モード） 80～85℃

（エコモード） 70～75℃

高温水 約90℃

※常温水は室温によって異なります。

カラー ：キナリ・スミクロ

サイズ ：幅：290mm／奥行：363mm

高さ：1,125mm（蓋を開けた高さ：1,375mm）

重さ ：18.2kg

タンク容量：冷水＝1.5L／温水＝1.5L

消費電力 ：冷水＝80W/ 温水＝350W

フレシャス人気製品ラインアップ

◆“ここちよさ”を追求した高機能モデル

「FRECIOUS Slat（フレシャス・スラット）」

水交換のストレスを軽減するためボトルをサーバーの下部に収納。すっきりとしたデザインが人気です。給水口が高く、ワイドトレーでさらに便利に。冷水・温水に加えて「常温水」、カップ麺に最適な「高温水」、調乳に便利な「70℃温水」で好みに合わせた温度設定も可能です。

◆コンパクトな卓上型モデル

「FRECIOUS dewo mini（フレシャス・デュオミニ）」

キッチンカウンターなどでも使用できるようコンパクトに進化したウォーターサーバー。4.7Lの軽量ウォーターパックを採用し、一人暮らしにもちょうどよく、女性やシニアでも取り替えが簡単。使いやすさを追求した、ライフスタイルに寄り添うデザインが人気です。

◆Slatにカフェ機能を追加したモデル

「FRECIOUS Slat+cafe（フレシャス・スラット+カフェ）」

コーヒーメーカー内蔵の2in1モデル。UCCが独自開発した「DRIP POD(R)」システムが内蔵され、プロが淹れた本格ドリップコーヒーの味わいを1杯から気軽に楽しめます。ウォーターサーバーとコーヒーメーカーの一体化により、省スペースに。

【フレシャス公式サイト】 ：https://www.frecious.jp/(https://www.frecious.jp/)

【フレシャス公式インスタグラム】：https://www.instagram.com/frecious_official/(https://www.instagram.com/frecious_official/)

天然水へのこだわり

富士山GXホールディングス株式会社では、富士山の開発限界区域である標高1,000m地点の地下で採水したナチュラルミネラルウォーターを使用。徹底した衛生管理と、その品質の高さから食品安全マネジメントシステムの国際規格であるFSSC22000の認証を取得。本認証の取得は、日本国内のウォーターサーバー専業メーカーとして業界初となります。

会社概要

会 社 名 ：富士山GXホールディングス株式会社 ＜https://fujigx.co.jp/＞

代 表 者 ：代表取締役社長 粟井英朗

所 在 地 ：山梨県富士吉田市上吉田4961番地1(本店・工場)/東京都中央区日本橋三丁目11-2 Hi-gs日本橋（東京本社）

主な事業内容：宅配水の製造・販売及び輸出入に附帯又は関連する一切の業務