日盛図書、B-SIDE LABELの台湾独占販売で累計販売数4万枚を突破　海外初のPOPUPを台北・華山1914文化創意産業園區で開催決定

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤弘志、https://www.nippan-ips.co.jp/ ）は、子会社の日盛圖書有限公司（所在地：台湾新北市、代表：佐藤弘志、https://ryhshengbooks.tw/ 、以下 日盛図書）が、日本発のステッカーブランドB-SIDE LABEL（ビーサイドレーベル）の台湾独占販売を行い、発売から約1年で累計販売数4万枚を突破したことをお知らせします。

台湾市場でのブランド浸透を背景に、2026年6月、華山1914文化創意産業園區にて、同ブランド海外初となるPOPUPを開催します。

日盛図書とB-SIDE LABELは、2024年より台湾における独占販売契約を締結し、HANDS 台隆手創館 京站店にてステッカーの販売を開始しました。日販アイ・ピー・エスの子会社として、日販グループのネットワークを生かし、書店や雑貨店での取り扱いを拡大することで、台湾におけるB-SIDE LABELのブランドの認知向上と販路拡大を推進してきました。

日本発のポップアートとしてのデザイン性とすべて防水、UVプロテクト加工という機能性が台湾でも支持を集め、発売から約1年で累計販売数4万枚を突破しています。今回のPOPUPは、台北を代表するカルチャー発信地である華山1914文創園区を会場に、台湾におけるブランド展開をさらに拡大していくための大きな一歩として開催するものです。

■開催概要

名称 ：B-SIDE LABEL POP UP STORE in Taiwan

期間 ：2026年6月24日(水)～8月23日(日)予定

会場 ：華山1914文化創意産業園區（台湾・台北市）

内容 ：ステッカー3,000種類以上（オリジナルデザイン、台湾限定デザイン、ライセンス商品）、雑貨アイテム、限定ノベルティ

現地販売価格 ：レギュラーサイズステッカー 99元（NT＄）、ライセンスステッカー 120元（NT＄）

■POP UPのみどころ

オリジナルデザイン、台湾限定デザイン、ライセンス商品を含む3,000種類以上のステッカーを販売予定です。台湾のカルチャーやトレンドを取り入れたデザインも多数登場し、ここでしか手に入らないラインアップをお楽しみいただけます。

さらに、B-SIDE LABEL公式アプリの台湾版も本日2026年3月25日リリースされており、現地ユーザー向けのサービス提供を開始しております。リアルとデジタルの両面からブランド体験を拡張し、台湾におけるさらなる認知拡大を図ります。

■B-SIDE LABELとは （ https://bside-label.com/ ）

ステッカーを媒体にだれもが気軽に見て楽しめるポップアートを表現している集団。現段階ではステッカー屋ですが、将来はステッカー屋に留まらず、多くのアーティストが所属して、音楽業界のように、広い大衆が注目するポップアート業界を作りたい、そういう意味を込めて敢えて音楽業界の所属を現す言葉、labelという言葉を社名の中に用いました。

■日盛圖書有限公司 （ https://ryhshengbooks.tw/(https://ryhshengbooks.tw/) ）

「国境を越えて、様々なカルチャーとの出会いを創造し、人々の心に豊かさを届ける」という企業理念のもと、1986年に設立された台湾の企業です。日本最大の出版取次日販のグループ会社である日販アイ・ピー・エス株式会社の子会社として、台湾に多様な日本文化コンテンツを届け、日本と台湾をつなぐ文化交流の架け橋として事業を展開しています。

社名 日盛圖書有限公司

設立 1986年6月13日

代表 佐藤弘志（さとう・ひろし）

資本金 1,975万台湾元

主な事業 輸入販売事業・イベント企画事業・輸出販売事業

所在地 248 台湾新北市新莊區五權一路3號5F之12

■会社概要

社名 日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL JP https://www.nippan-ips.co.jp/

EN https://www.nippan-ips.co.jp/en/

CN https://www.nippan-ips.co.jp/cn/

所在地 東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

海外拠点 https://www.nippan-ips.co.jp/company/world/

設立日 1994年（平成6年）12月21日

資本金 １億円

代表者 代表取締役社長 佐藤弘志（さとう・ひろし）

従業員数 99名（2025年4月1日時点）

事業内容 輸入卸売事業、輸出卸売事業、出版流通代行事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業