【本日発売】しゃーなしな、ほんとしゃーなしな。カプセルトイ「しゃーなしちょっとあげる　コレクションフィギュア」が新登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「しゃーなしちょっとあげる コレクションフィギュア」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年3月25日(水)より販売開始したことをお知らせいたします。

「しゃーなしちょっとあげる コレクションフィギュア」商品概要

種類：全4種

価格：300円（税込）

サイズ：高さ約40mm

商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9854/

不服そうだけど、ちょっぴりくれる優しいパンたちのフィギュアが登場

「どーしてもっていうなら、ちょっとだけあげる。イヤだけど。」

そんな声が聞こえてきそうなパンのコレクションフィギュアがカプセルトイで登場です。

不服そうな表情と、イヤイヤだけど“ちょっと”くれる優しさがたまらない！

約4cmのサイズ感でデスクにもお部屋にもぴったりです。

ラインナップは全部で4種類！

上目遣いのつぶらな瞳食パン全粒粉食パンストロベリードーナツチョコスプレードーナツ

「しゃーなしちょっとあげる コレクションフィギュア」は3月25日(水)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。

ブシカプ！とは

「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。

アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！

▼公式サイト

https://capsule.bushiroad-creative.com/

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/bushi_capsule

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/