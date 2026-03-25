『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』Blu-ray BOX （特装限定版）が本日3月25日より発売開始！

補助魔法プロジェクト

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市場:証券コード4751）は、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、 追放されて最強を目指す』のBlu-ray BOX （特装限定版）が本日3月25日より発売開始したことをお知らせいたします。

Blu-ray BOX （特装限定版）には、豪華な購入者特典があり、封入特典として原作・アルト 書きおろし小説『学院編前日譚 “リミットブレイク”秘話』やキャスト出演オーディオコメンタリー、特製ブックレット、その他映像など盛りだくさんの内容となっております。

あわせて、キャラクター原案・夕薙先生の描きおろし三方背ケース、およびキャラクターデザイン・佐藤陽子さんの描きおろしジャケットもお届けいたします。

『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」（※）で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっています。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

■『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』Blu-ray BOX （特装限定版）発売開始！

・発売日：2026年3月25日(水）

・価格：32,000円（税抜）

・収録話数：全12話収録

・仕様：三方背ケース（キャラクター原案・夕薙描きおろしイラスト使用）、ジャケット（キャラクターデザイン・佐藤陽子描きおろしイラスト使用）

【封入特典】

◆原作・アルト 書きおろし小説『学院編前日譚 “リミットブレイク”秘話』

◆特製ブックレット

【音声特典】

◆豪華キャストによるオーディオコメンタリー

《第5話》

【出演】アレク・ユグレット役：梅田修一朗／ヨルハ・アイゼンツ役：久保ユリカ／レグルス・ガルダナ役：阿部敦

《第9話》

【出演】アレク・ユグレット役：梅田修一朗／オーネスト・レイン役：水中雅章／グロリア役：谷山紀章

《第11話》

【出演】アレク・ユグレット役：梅田修一朗／クラシア・アンネローゼ役：田澤茉純／オリビア役：日笠陽子／メレア・ディアル役：坂田将吾

《第12話》

【出演】アレク・ユグレット役：梅田修一朗／ヨルハ・アイゼンツ役：久保ユリカ／クラシア・アンネローゼ役：田澤茉純／オーネスト・レイン役：水中雅章

【映像特典】

◆ノンクレジットOP＆ED

◆全話WEB予告

◆PV＆CM集

■キービジュアル

・公式サイト

https://hojomaho.com/

・X(旧 Twitter)アカウント

@hojomaho(https://twitter.com/hojomaho)

■イントロダクション

突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ!」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ルビ:ラスティングピリオド)を!

■配信情報

ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中！

■キャスト・スタッフ

原作 ：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』(講談社 K ラノベブックス刊)

キャラクター原案 ：夕薙

コミカライズ ：門司 雪(講談社「マガジンポケット」連載)

監督 ：高橋 賢

助監督 ：平田政宗(レアトリック)

シリーズ構成 ：筆安一幸

キャラクターデザイン/総作画監督 ：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン/総作画監督 ：林 信秀

プロップ武器 / 小物デザイン ：氏家嘉宏 / 関根柚月

モンスターデザイン ：久我嘉輝 / レコメンデーション

モンスター作監 ：かわらじまコウ

色彩設計 ：勝田綾太 / 山本真希

美術背景 ：草薙

美術監督 ：緒続 学

美術ボード ：金井眞悟

3D 監督 ：秋元 央(T2studio)

撮影監督 ：浅川茂輝(レアトリック)

音響制作 ：オンリード

音響監督 ：阿部信行

音楽 ：KOUICHI・高田 翼

音楽制作 ：ディオスタ / ハイスピードボーイ

アニメーション制作 ：月虹

オープニング主題歌 ：「Quest」秋山黄色

エンディング主題歌 ：「欠片」aruma

■キャスト

アレク・ユグレット ：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ ：田澤茉純

オーネスト・レイン ：水中雅章

エルダス・ミヘイラ ：緑川光

レグルス・ガルダナ ：阿部敦

レヴィエル・スタンツ ：内田直哉

ロキ・シルベリア ：石田彰

ローザ・アルハティア ：丹下桜

オリビア ：日笠陽子

グロリア ：谷山紀章

メレア・ディアル ：坂田将吾

ほか

■原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：アルト

既刊 ：1~5 巻(講談社Kラノベブックス刊)

▼試し読みはこちら

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392