「フリーランスエージェントAWARD 2026」にて「GOLD」を受賞

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人）は、INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 曽根弘介）が主催した「フリーランスエージェントAWARD 2026」において、ノミネートされたフリーランスエージェント328社の中から、総合評価トップ5に贈られる「GOLD」に選出されたことをお知らせいたします。

「フリーランスエージェントAWARD 2026」は、日本国内で活動する300社以上のフリーランスエージェントの中から、特に高い評価を得た企業を選出・表彰する業界初のアワードです。フリーランスエンジニアによるユーザー投票や業界関係者からの推薦など、客観的な評価軸をもとに厳正な審査が行われ、「GOLD」「SILVER」「BRONZE」「部門賞」の各賞が選出されます。

この度、ギークスは、ノミネートされた328社の中から、総合評価トップ5に贈られる「GOLD」を受賞いたしました。日頃より当社サービスをご利用いただいているITフリーランスの皆様、ならびに関係者の皆様からの多大なるご評価・ご推薦の結果として、心より感謝申し上げます。



ギークスは、ITフリーランスの働き方を支援するとともに、企業との最適なマッチング機会を提供し、20年以上にわたり業界を牽引してまいりました。コンサルタント・メンター・営業・事務の4つの役割による専任のサポート体制をはじめ、圧倒的な案件保有数とマッチング精度、さらには、ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」や懇親会の開催など、多角的な支援体制を構築しております。今回の受賞は、「一人ひとりのキャリアに寄り添う」長年の取り組みが結実したものだと嬉しく感じております。

また、昨年11月に発表した「ギークス AIステートメント」に基づき、「人とAIの共創」を加速させていきます。社内業務の効率化に留まらず、AIをサービス品質の向上に積極的に取り入れることで、より迅速かつ精度の高いマッチングを実現し、ITフリーランスの皆様が長期間にわたって価値を発揮し続けられるような支援に努めてまいります。

今回の「GOLD」受賞を糧に、これからも「働き方の新しい『当たり前』をつくる」という事業ミッションのもと、ITフリーランスの皆様の良きパートナーであり続けるとともに、企業の持続的な成長を支え、広く社会に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

「フリーランスエージェントAWARD 2026」サイト

https://freelance-board.com/agents/award-2026

取締役 IT人材事業本部長 成末より

この度は「フリーランスエージェントAWARD 2026」において、栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。日頃より当社サービスをご利用いただいているITフリーランスやエンジニアの皆様、ならびに関係者の皆様に心より感謝申し上げます。AI時代の到来により、働き方や市場環境が大きく変化する中においても、ITフリーランスやエンジニアの皆様に新たな機会を提供し続けられる存在でありたいと考えております。今後も、AIの進化を見据えながらサービスの提供価値を磨き、ご利用いただく皆様にご満足いただけるサービスを追求してまいります。

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」