SpiralAI、NTT・TBSの次世代エデュテインメント「e6 project」参画。AI対話アトラクション「黒渦騎士団からの挑戦状」を「AKASAKA あそび！学び！フェスタ(R) 2026」で公開

SpiralAI株式会社

SpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木雄一、以下「SpiralAI」）は、NTT株式会社（以下「NTT」）および株式会社TBSホールディングス（以下「TBS」）が共同で推進する次世代エデュテインメントプロジェクト「e6 project」に参画し、AI対話型アトラクション「黒渦騎士団からの挑戦状」を開発したことをお知らせいたします。

本アトラクションは、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）にTBSの赤坂サカス広場・BLITZスタジオを中心に開催されたイベント「AKASAKA あそび！学び！フェスタ(R) 2026」にて公開されました。

- 「感情騎士 - エモーショナル・ナイト -」特設サイト：https://www.emotional-knight.com/■ 「e6 project」について

「e6 project」は、NTTとTBSが共同で推進する、生成AI時代における子どもたちの「自分で決める力」を育む次世代エデュテインメントプロジェクトです。本プロジェクトでは、子どもたちが自分で判断し、決める力の根源である「感情（Emotion）」を、自分らしい選択をするための「羅針盤」と捉え、心を揺さぶる「物語」と「体験」を起点にすべてのコンテンツを設計。「黒渦騎士団からの挑戦状」をはじめとした完全オリジナルIPの開発と、その世界観をリアルに体験できる常設拠点の事業化を両輪として推進し、子どもたちがAIと共に悩み、表現し、自分で未来を選び取る「原体験」を創出します。

SpiralAIは、本プロジェクトにおいてAI対話技術のパートナーとして参画し、イベント「AKASAKA あそび！学び！フェスタ 2026」の体験コンテンツのひとつである「黒渦騎士団からの挑戦状」の企画・開発を担当しました。

■ AI対話型アトラクション「黒渦騎士団からの挑戦状」について

「黒渦騎士団からの挑戦状」は、子どもたち一人ひとりがAIキャラクターとリアルタイムに対話し、自分だけの物語を生み出す、まったく新しいAI対話型アトラクションです。体験者一人ひとりの回答によってストーリーが変化するため、同じ体験は二つとありません。子どもたちは遊びの中で自然にAIとの対話を経験し、「自分の言葉で伝え、自分で決める」力を体感できます。

【体験の流れ】

1. 物語のはじまり

タブレットに触れると、世界征服を企む「黒渦騎士団」の団員たちが、人類について調査するため子どもたちの前に現れます。

2. 「EMO-エモ-」を選択

3体の個性豊かな「EMO-エモ-（AIキャラクター）」の「メンデレ」「レントゲ」「コペルン」の中から、話し相手を選びます。それぞれが異なるデザインや声、性格、口調を持っています。

3. 「EMO-エモ-」と対話

「オーダーブース」と呼ばれるタブレット会話の専用エリアで「EMO-エモ-」と音声対話をします。「黒渦騎士団」は侵略者であり、人間社会のことはウワサ程度しか知りません。好きな食べ物や最近ハマっていること、得意なことなど、人間社会に関する質問をどんどんしてきます。AIとの対話に慣れていない子どもでも自然に会話を楽しめる設計です。キャラクターは発言に応じてモーションや表情がリアルタイムに変化します。

4. プロジェクターで「侵略計画」の発表

子どもたちが話した内容が、伝言ゲームのように変化・誇張されながらみんなの前で発表されます。その予測不能なドキドキ感と、嬉し恥ずかしの体験こそが、このコンテンツの醍醐味です。「会話劇の台本」「キャラクターの表情・動作」「アイキャッチやエンドカードなどの映像演出」「BGM/SE」といった、あらゆる演出要素をAIがリアルタイムで生成・制御しており、毎回異なる体験が生まれます。

5. ノベルティの配布

体験の最後には、オリジナルシールを配布します。さらに、アンケートに回答いただいた方にはオリジナル立体シールをプレゼント！「EMO-エモ-」との思い出を持ち帰ることができます。

【会場の様子】

会場となったTBS赤坂BLITZスタジオには、3日間を通じて多くの親子連れが訪れ、終始にぎわいを見せました。「黒渦騎士団からの挑戦状」ブースでは、AIキャラクター「EMO-エモ-」との対話に夢中になる子どもたちの姿が見られ、自分の言葉でAIキャラクターに話しかけ、予想外の反応に驚いたり笑ったりする子どもたちの表情が印象的でした。

なお、本アトラクションは、SpiralAIのアナログ体験のアドバイザーを担当する、ドロッセルマイヤーズの渡辺範明氏が参画しています。

＜ドロッセルマイヤーズ 渡辺範明氏 プロフィール＞

スクウェア・エニックスのゲームプロデューサーを経て、現在、ドロッセルマイヤー商會代表取締役。創作ボードゲームと雑貨をあつかうネットショップ「ドロッセルマイヤーズ」を経営するかたわら，アナログゲームを中心にさまざまなタイトルを手がけるゲームデザイナー＆プロデューサー。

■ イベント概要- イベント名：AKASAKA あそび！学び！フェスタ(R) 2026- 開催日時：2026年3月20日（金・祝）～22日（日） 11:00～17:00 【開催終了】- 会場：TBS赤坂BLITZスタジオ（東京都港区赤坂5丁目3-6）- 入場料：無料（事前登録制）- 推奨年齢：5歳～12歳- 主催：NTT株式会社・株式会社TBSホールディングス- 公式サイト：https://www.tbs.co.jp/asobi-manabi-festa/

SpiralAIは、「e6 project」を通じて、子どもたちがAI技術と安心・安全に触れ合い、その可能性を自然に体感できる体験の創出に引き続き取り組んでまいります。AI対話技術を活用した次世代のエンターテインメント体験を、今後もさまざまな形で提供してまいります。

■ 本件に対するお問い合わせ

SpiralAI株式会社 広報担当

E-mail: pr@go-spiral.ai

公式サイト：https://go-spiral.ai/contact

■ 会社概要

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/