『埼玉西武ライオンズ』応援キャンペーン！“アツい応援には、アツい湯を！試合の後は#極楽ライオンズ!!!!”を4月1日(水)より埼玉県の極楽湯3店舗限定で開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングス『埼玉西武ライオンズ』応援キャンペーン！“アツい応援には、アツい湯を！試合の後は#極楽ライオンズ!!!!”

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月1日(水)～2027年2月28日(日)までの期間、埼玉県に所在する極楽湯3店舗で、埼玉西武ライオンズ応援キャンペーン“アツい応援には、アツい湯を！試合の後は#極楽ライオンズ!!!!”を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

応援キャンペーン特設サイト ： https://rakuspa.com/seibulions2/

応援キャンペーン概要

埼玉西武ライオンズ応援キャンペーン “アツい応援には、アツい湯を！試合の後は#極楽ライオンズ!!!!”

〇開催期間：2026年4月1日(水)～2027年2月28日(日)

〇開催店舗：極楽湯 和光店、極楽湯 上尾店、極楽湯 羽生温泉

〇開催内容

- コースターがもらえる埼玉西武ライオンズ応援メニュー- お食事処で埼玉西武ライオンズの試合中継を放映- 埼玉西武ライオンズ応援グッズの販売- スタンディパネルやのぼり、タペストリーなどの館内装飾- ご自身のスマホで試着できる「ビッグチェーンネックレス」AR体験コンテンツ- 「極楽湯・RAKU SPA スペシャルゲーム」の開催

1.コースターがもらえる埼玉西武ライオンズ応援メニュー

お食事処では、埼玉西武ライオンズ応援メニューを販売します。

埼玉西武ライオンズをイメージしたブルーのメニューや、お風呂上りに食べたいサウナ飯など、どなたでもお楽しみいただけるメニューです。

さらに、メニュー1品注文ごとにオリジナルコースター(全5種)をランダムでプレゼント。

応援ちょい飲みセット／1,650円(税込)ヴィクトリー!!チキンステーキサラダボウル／1,980円(税込)ヴィクトリー!!エビカツバーガー／1,870円(税込)ブルーアンベールパフェ／990円(税込)

※画像はイメージです。

※応援メニューの一部です。

- 応援ちょい飲みセット／1,650円(税込)- ヴィクトリー!!ニンニク背脂ラーメン／1,760円(税込)- ヴィクトリー!!チキンステーキサラダボウル／1,980円(税込)- ブルー冷麺／1,760円(税込)- ヴィクトリー!!エビカツバーガー／1,870円(税込)- ブルーアンベールパフェ／990円(税込)- ブルースカッシュフロート／990円(税込)- ブルーハイボール／1,100円(税込)2.埼玉西武ライオンズの試合中継を放映

お食事処では埼玉西武ライオンズの試合中継を放映いたします。

応援メニューを食べながら熱い試合を応援しよう！

3.埼玉西武ライオンズ応援グッズの販売

店舗では4月4日(土)から、極楽湯ならではの手ぬぐいや風呂桶・スタジアムクッションなどのオリジナルグッズを販売します。

また、オンラインショップでは4月1日(水)12時から販売を開始します。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

オリジナルグッズ

(C)SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS

4.スタンディパネルやのぼり、タペストリーなどの館内装飾

期間中選手のスタンディパネルやのぼり、タペストリーのほか、選手直筆サイン入りユニフォームや選手直筆サイン入りボールを展示いたします。

※スタンディパネルのイメージです。※タペストリーのイメージです。

5.ご自身のスマホで試着できる「ビッグチェーンネックレス」AR体験コンテンツ

「勝利を首に！埼玉西武ライオンズ ビッグチェーンネックレスAR」と題し、ご自身のスマホでビッグチェーンネックレスが着用できるAR体験コンテンツを展開いたします。

『#極楽ライオンズ』をつけてXでみんなとシェアしよう！

(C)SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS

6.「極楽湯・RAKU SPA スペシャルゲーム」の開催

4月1日(水)に初のスポンサーゲーム「極楽湯・RAKU SPA スペシャルゲーム」を開催いたします。

【試合概要】

試合名 ：極楽湯・RAKU SPA スペシャルゲーム

開催日 ：2026年4月1日(水)

対戦カード：埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ

会場 ：ベルーナドーム

開場時間 ：16:00

試合開始 ：18:00

バックスクリーン下三塁側の極楽湯ブースでは、埼玉西武ライオンズ応援グッズを先行販売。

グッズを3,000円(税込)以上購入すると、選手直筆サイン入りユニフォーム等が当たる抽選会も実施いたしますので、是非お立ち寄りください。

※選手のサインはご指定できません。

極楽湯 和光店

〒351-0101

埼玉県和光市白子1-7-6

https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/wako/

極楽湯 上尾店

〒362-0013

埼玉県上尾市大字上尾村500-1

https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/ageo/

極楽湯 羽生温泉

〒348-0024

埼玉県羽生市神戸８４３－１

https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/hanyu/

応援キャンペーン概要

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※詳細・注意事項、対象店舗キャンペーンHPをご確認ください。

▼『埼玉西武ライオンズ』応援キャンペーン特設サイト

https://rakuspa.com/seibulions2/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

(C)SEIBU Lions