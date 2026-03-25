【新生活の“準備不足”をAIでカバー】Type-C搭載の新型AIボイスレコーダー「Notta Memo」、3月31日（火）より20%OFFの「新生活応援セール・第2弾」を開催！

Ｎｏｔｔａ株式会社

Nｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang）は、4月からの新年度に向けて準備を進めるビジネスパーソンや学生を対象に、最新のAIボイスレコーダー「Notta Memo」が20%OFFで購入できる「新生活応援セール・第2弾」を3月31日（火）より実施いたします。

キャンペーン実施の背景

新年度まで残りわずかとなり、入社研修や新学期の講義を控える人々にとって、情報の整理と活用は大きな課題です。「不慣れな環境でメモが追いつかない」「重要な指示を聞き漏らしたくない」というニーズに応えるため、第1弾で好評を博したセールをさらに拡充し、第2弾として開催いたします。

今回は、従来のスタンダードモデルに加え、ご要望の多かった「Type-Cケース付きモデル」もラインナップ。記録作業をAIに委ねることで、本質的なコミュニケーションや学習に集中できる環境を提供します。

キャンペーン概要

期间：2026年3月31日（火）00:00 ～ 4月6日（月）23:59

1. 【新生活限定特典】新型 Type-C モデル

- 対象：Notta Memo（Type-Cケース付きモデル）- Amazonセール価格：25,500円 → 20,400円 （税込）（20%OFF）- 8%offクーポンコード併用時：18,768円（税込）（28%OFF）- 限定クーポンコード：PPWGXTHZ- ご購入URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3GH1H1K

2. 【新生活応援】スタンダードモデル

- 対象：Notta Memo（スタンダードモデル：ブラック・シルバー）- Amazonセール価格：23,500円 → 16,992 円（税込）- ご購入URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2G3LC2

Notta Memoが新生活に選ばれる6つの理由

1. AIが自動で文字起こし＆要約

録音後、AIが自動で高精度（98.86%）の文字起こしを実行。話者識別にも対応し、1時間の会議や講義もAI要約でわずか数分で内容を把握できます。さらに、進化したAIチャット機能「Notta Brain」では、複数の会議ノートを横断した質問や、対話からのPPT自動作成も可能です。

2. 選べる接続スタイル：Type-Cケースモデルが新登場

従来の薄型デザインに加え、汎用性の高いType-C対応ケース付きモデルを選択可能。よりスムーズな充電・データ連携を実現します。

3. Type-C直結で高速データ同期

PCのUSBポートに挿すだけで、録音データを瞬時に同期。有線転送によりWi-Fi環境に左右されず、大容量データも短時間で取り込めます。接続後はすぐにNotta Webで文字起こしやAI要約、ToDo作成が可能。スマホ経由の手間を省き、大画面で効率よく編集できます。

4. Nottaアプリとの強力な連携

録音データはクラウド経由でPC・スマホと即座に同期。PCで編集し、スマホで移動中に振り返るなど、デバイスを跨いだ効率的なワークフローを実現します。

5.スタータープラン永久無料：月300分の文字起こしにも対応

購入特典として「スタータープラン」が適用され、毎月300分のAI文字起こし、AI要約機能などが無料で利用可能です（毎月更新）。

6. 超薄型・超軽量デザイン

厚さわずか3.5mm、重さ約28gのカードサイズ。胸ポケットにもすっぽり収まり、持ち運びの負担がありません。最大30時間の連続録音にも対応し、長時間の講義や研修でも安心して使用できます。

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company