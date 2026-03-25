近年流行している「全赤三麻」初の何切る本！『ザンリーグ完全監修！！全赤三麻何切る180』3月25日発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、三人麻雀競技団体ザンリーグ著『ザンリーグ完全監修！！全赤三麻何切る180』を2026年3月25日（水）に発売いたしました。
『ザンリーグ完全監修！！全赤三麻何切る180』書影
重要8テーマを学んで最速で強くなれ！
＜内容紹介＞
近年ファンが増えている「全赤三麻」に特化した何切る本。
重要8テーマをピックアップした何切るを多数収録し、問題を解きながら
実戦で最適解を導く思考までを身に付けることができる。
本書を読んで、全赤三麻への理解を深めよう!
＜見どころ＞
全赤三麻で遭遇する局面を8つのテーマに分け、それぞれに対応した問題を厳選。
■配牌何切る
■何持って来たら何切る
■くっつき何切る
■二次変化・受け入れ何切る
■場況何切る
■押し引き何切る
■トイツ何切る
■シチュエーション何切る
本文にはメモ欄をつけており、気になるポイントを書き込めるようになっている。
＜書誌情報＞
タイトル：『ザンリーグ完全監修！！全赤三麻何切る180』
著者：三人麻雀競技団体ザンリーグ
◆発売日：2026年3月25日
◆仕様：四六・176ページ
◆定価：1,980円（税込）
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155099.html
『ザンリーグ完全監修！！全赤三麻何切る180』はじめに
＜著者PROFILE＞
三人麻雀競技団体ザンリーグ
関東・関西(本部)及び北海道・東北・東海・四国・九州(FC)の合計7拠点で活動しており、会員数は約350名、三人麻雀競技団体としては最大の組織となる。
会員の中からザンリーグプロ試験に合格したプロ会員も40名ほど所属、プロ会員限定の大会も開催されている。
公式YouTubeチャンネル(登録者数36,000人超)では、最高峰のA1リーグなどを配信している。
※数字は2026年3月時点
ホームページ：https://thanm-mahjongg.com/
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