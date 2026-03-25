ビットトレード、世界的大企業での採用が進む次世代分散型台帳技術「Hedera」のネイティブトークン「HBAR」取扱開始━━取扱銘柄数国内最多級へ

ビットトレード株式会社

ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、分散型台帳技術「Hedera（ヘデラ）」のネイティブトークン「HBAR」の出金および販売所での取扱いを、2026年3月25日 12時より開始したことをお知らせいたします。

この取扱いは、海外で企業実装が進む実用性の高い分散型台帳技術を国内投資家に提供する機会を広げ、Hederaエコシステムへのアクセス選択肢を拡げます。また、本取扱開始により、当社の販売所取扱銘柄数は48銘柄となり、取扱銘柄数は国内最多級(2位, 当社調べ)となります。

■HBARの取扱いについて

暗号資産名：Hedera（ヘデラ）

暗号資産コード：HBAR

取扱開始日：2026年3月25日 12時

対象サービス：当社WEBページ・アプリにおける出金*1、販売所での購入・売却

※1 現物のみの取扱いです。

■HBARの概要

(1) 名称：Hedera（ヘデラ）

(2) 暗号資産コード：HBAR

(3) ネットワーク：Hedera Hashgraph

(4) URL（外部サイト）： https://hedera.com/

Hedera（HBAR）は、従来のブロックチェーンとは異なる独自の「ハッシュグラフコンセンサスアルゴリズム」を採用したパブリック分散型台帳技術プラットフォームのネイティブトークンです。Google、IBM、Boeing、野村ホールディングスなど世界をリードする企業で構成される「Hedera Governing Council」によるガバナンス体制が最大の特徴で、高い信頼性と安定性を備えています。

■HBARの動向

Hederaネットワークは、従来のブロックチェーンとは異なる有向非巡回グラフ（DAG）構造を基盤とした独自の「ハッシュグラフコンセンサスアルゴリズム」を採用しています。これにより、1秒あたり10,000件以上の高速トランザクション処理（TPS）、安価な固定手数料、エネルギー効率の高さ（カーボンネガティブ）を実現しており、エンタープライズ用途に特に適した分散型台帳技術として世界的に注目されています。

世界をリードする企業で構成される「Hedera Governing Council」（Google、IBM、Boeing、野村ホールディングスなど）による強固なガバナンス体制が最大の特徴です。実世界での採用事例も急速に拡大しており、特にRWA（実物資産）トークン化分野ではArchaxやLloyd’s Banking Groupなどによる大規模プロジェクトが進むほか、サプライチェーン管理、デジタルID、決済システムなどでも大手企業・機関による本格導入が相次いでいます。これにより、長期的な需要成長が強く期待されています。

■ビットトレード株式会社

ビットトレードは、自社のブロックチェーン技術とセキュリティシステムの強みを活かし、これまでに様々な事業者に向けて技術提供の支援などを行ってまいりました。

また、豊富な銘柄を取り揃えており、取引所はルーレットキャンペーンをはじめとした多彩なキャンペーンを展開し、多くの方にご愛顧いただいております。

サービス名：BitTrade（ビットトレード）

運営会社：ビットトレード株式会社

暗号資産交換業 関東財務局長 第00007号

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3295号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

お問い合わせ先： https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new

公式サイト： https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/

公式X： https://x.com/BitTrade_jp

【暗号資産ご利用の際の注意】

・暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。

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・暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

・レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。

・レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。

・発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。

・取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

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