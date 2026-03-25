株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、

WEB動画コンテンツ「INSIDE SQUARE ENIX」をスクウェア・エニックスYouTubeチャンネルで配信いたします。

今回のテーマ

3月26日（木）21時より配信の今回は、今や一大コンテンツ領域となった異世界作品をテーマに、

シリーズ累計2100万部を突破する三木なずな氏、同じくシリーズ累計2200万部を突破する進行諸島氏を迎え、数々の異世界作品の原作を手がけてきたお二人から、その創作術を学んでいきます。

「異世界系って出オチじゃないですか？」

ひろゆき氏のこの感想をきっかけに、作品がどのように作られているのかを深掘り。

異世界作品ならではの創作の考え方や、ヒットを生み出すための工夫など原作者たちの思考の裏側に迫ります。

▶ 出演者

【異世界系って出オチじゃないですか？】ひろゆきと学ぶ 2000万部突破原作者が答える 異世界作品の創作術(https://youtu.be/RCj9d63_GOQ)

ひろゆき（異世界転生経験者）

三木なずな（『貴族転生』原作者）

進行諸島（『失格紋の最強賢者』『転生賢者の異世界ライフ』など原作者）

MC：ひげおやじ（ガジェット通信副編集長）

▶配信詳細

スクウェア・エニックス YouTubeチャンネル

配信URL：https://youtu.be/RCj9d63_GOQ

▶インタビューの様子

▶ 「INSIDE SQUARE ENIX」について

「INSIDE SQUARE ENIX」はスクウェア・エニックスのタイトルについて、クリエイターにインタビューを行う動画シリーズです。

スクウェア・エニックスのYoutubeチャンネルにて過去のインタビュー動画をご覧いただけます。

▶スクウェア・エニックス Youtubeチャンネル プレイリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsHA74V3bmZ4-dEOQdlYWOsprm4dfmM0G

▶スクウェア・エニックス 公式X（旧Twitter）

https://x.com/squareenix_jp

▶マンガUP！ 公式X（旧Twitter）

https://x.com/mangaup_PR

株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億900万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）