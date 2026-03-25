橋爪功＆AKB48倉野尾成美 W主演！KBCラジオがお届けする人情ドラマ『下町やぶさか診療所』3/30(月)放送開始

九州朝日放送株式会社

KBC九州朝日放送の新ラジオドラマ『下町やぶさか診療所』（池永陽原作：集英社文庫刊）が、いよいよ来週3月30日(月)よりスタートします。

本作は、東京浅草を舞台に、人情味あふれる町医者と心に傷を抱えた型破りな女子高生が織りなす、切なく温かい下町物語です。W主演の2人、真野麟太郎を演じる橋爪功さんと、沢木麻世を演じるAKB48の倉野尾成美さんから、初回放送に向けて意気込みのコメントが到着しました。

■主演コメント

橋爪功さん：真野麟太郎役

橋爪功さん

私が演じる真野麟太郎は、浅草で古い診療所を営む町医者です。彼はとにかくお節介焼きで、「馬鹿なことを言い合って大笑いしながら暮らすのが体には一番の薬だ」と本気で信じているような、古き良き昭和の親父といったキャラクターです。聞いてくださる皆様の心が、少しでも温かくなるような時間を毎週お届けできればと思っております。

倉野尾成美さん（AKB48）：沢木麻世役

倉野尾成美さん

橋爪功さんと一緒にW主演を演じさせていただくことになり、本当に緊張していますが、ラジオ劇場で経験を得られたと思っているので、しっかり演じられるように頑張りたいと思います。世代の全く違う二人がぶつかり合いながらも、本物の家族のようになっていく姿をぜひ見守っていただきたいです。

本番組はKBC九州朝日放送が制作し、全国各地のラジオ局での放送が決まっています。放送エリア外のリスナー、また、途中で聴き始めたリスナーもアーカイブでお聴きいただけるよう、オーディオブック配信サービスaudiobook.jpの「聴き放題サービス」にコンテンツを提供します。

音声コンテンツに注目が集まる今、ハイクオリティな放送を目指すことはもちろん、素晴らしい作品とキャスティングを最大限活用し、幅広い世代にラジオの魅力を届けるきっかけになればと願っています。

■番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55713/table/72_1_587ce301f4397a2ed6790c0728aac681.jpg?v=202603250151 ]

■KBCグループについて

KBC九州朝日放送は福岡で創業し、2023年8月に創立70周年を迎えました。「つくろう、ユニークな未来。」をグループ共通のコンセプトとしています。放送の枠を超えて地域をプロデュースするメディアグループを目指し、福岡・九州の暮らし・文化に寄り添うさまざまなコンテンツの制作や事業展開に挑戦しています。

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